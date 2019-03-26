110 Yaşındaki Sıdıka Nineye Ziyaret

Kilis'in Musabeyli İlçe Jandarma Komutalığı ekipleri, Yaşlılar Haftası dolayısıyla ilçede yaşayan 110 yaşındaki Sıdıka Katı'yı evinde ziyaret etti.

Kilis'in Musabeyli İlçe Jandarma Komutalığı ekipleri, Yaşlılar Haftası dolayısıyla ilçede yaşayan 110 yaşındaki Sıdıka Katı'yı evinde ziyaret etti.



İlçeye bağlı Hüseyinoğlu köyünde oğlu Yavuz Şahan'la yaşayan 4 çocuk, 19 torun sahibi Katı'yı, yalnız bırakmayan jandarma, kendisiyle bir süre sohbetti.



İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçmiş ve gelecek arasında köprü olan yaşlılara sahip çıkılmanın herkesin vatandaşlık görevi olduğunu belirtti.



Ceylan, yaşlıların bilgi ve birikimlerinden istifade edilmesi gerektiğine işaret ederek, "Yaşamlarının büyük bir kısmını devletine milletine adamış büyüklerimizi memnun etmek ve deneyimlerinden faydalanmak, onlarla birebir ilgilenmek bizlerin asli görevidir." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Dili Boğazına Kaçan Batuhan Ünal, Ölümden Döndü

Şırnak'ta Teröristlerin EYP'li Tuzağında Yaralanan Askerimiz Şehit Oldu

Sivas'ta Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 6 Yaralı

Mehmet Özhaseki: Muhtarların Telefonuna Çıkmayanın İlk Günden İşine Son Veririm