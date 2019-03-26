Son Dakika Haberleri: 110 Yaşındaki Sıdıka Nineye Ziyaret

110 Yaşındaki Sıdıka Nineye Ziyaret

10 dakika önce

Kilis'in Musabeyli İlçe Jandarma Komutalığı ekipleri, Yaşlılar Haftası dolayısıyla ilçede yaşayan 110 yaşındaki Sıdıka Katı'yı evinde ziyaret etti.

110 Yaşındaki Sıdıka Nineye Ziyaret, System.String[]
Kilis'in Musabeyli İlçe Jandarma Komutalığı ekipleri, Yaşlılar Haftası dolayısıyla ilçede yaşayan 110 yaşındaki Sıdıka Katı'yı evinde ziyaret etti.

İlçeye bağlı Hüseyinoğlu köyünde oğlu Yavuz Şahan'la yaşayan 4 çocuk, 19 torun sahibi Katı'yı, yalnız bırakmayan jandarma, kendisiyle bir süre sohbetti.

İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçmiş ve gelecek arasında köprü olan yaşlılara sahip çıkılmanın herkesin vatandaşlık görevi olduğunu belirtti.

Ceylan, yaşlıların bilgi ve birikimlerinden istifade edilmesi gerektiğine işaret ederek, "Yaşamlarının büyük bir kısmını devletine milletine adamış büyüklerimizi memnun etmek ve deneyimlerinden faydalanmak, onlarla birebir ilgilenmek bizlerin asli görevidir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:29 Kaynak: AA

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