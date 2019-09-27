Son Dakika Haberleri: 110 yıllık rekabette Fenerbahçe üstün!
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110 yıllık rekabette Fenerbahçe üstün!

1 saat önce

Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 110 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

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Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 110 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.


Sarı-lacivertliler, geride kalan 389 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 120 maçta ise eşitliği bozamadı.


Fenerbahçe'nin attığı 535 gole, Galatasaray 485 golle karşılık verdi.


- Ligde 125. sınav


Fenerbahçe ile Galatasaray, 62. sezonu oynanan lig tarihinde 124 kez karşılaştı.


Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 41 maç da berabere sonuçlandı.


Lig maçlarında sarı-lacivertliler 157, sarı-kırmızılılar ise 119 gol kaydetti.


- Son 10 resmi maç


İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın 6'sı berabere tamamlandı.


Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 3, Galatasaray 1 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.


Taraflar arasındaki son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:


08.03.2015 Şükrü Saracoğlu Süper Lig 1-0 25.10.2015 Şükrü Saracoğlu Süper Lig 1-1 13.04.2016 Türk Telekom Süper Lig 0-0 26.05.2016 Antalya Türkiye Kupası 0-1 20.11.2016 Ülker Süper Lig 2-0 23.04.2017 Türk Telekom Süper Lig 1-0 22.10.2017 Türk Telekom Süper Lig 0-0 17.03.2018 Ülker Süper Lig 0-0 02.11.2018 Türk Telekom Süper Lig 2-2 14.04.2019 Ülker Süper Lig 1-1


Not: Son 10 derbinin skorları incelenirken, sonuçlar "Fenerbahçe-Galatasaray" olarak dikkate alınmıştır.


Ülker Stadı, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:11 
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