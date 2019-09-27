110 yıllık rekabette Fenerbahçe üstün!

Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 110 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.



Sarı-lacivertliler, geride kalan 389 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 120 maçta ise eşitliği bozamadı.



Fenerbahçe'nin attığı 535 gole, Galatasaray 485 golle karşılık verdi.



- Ligde 125. sınav



Fenerbahçe ile Galatasaray, 62. sezonu oynanan lig tarihinde 124 kez karşılaştı.



Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 41 maç da berabere sonuçlandı.



Lig maçlarında sarı-lacivertliler 157, sarı-kırmızılılar ise 119 gol kaydetti.



- Son 10 resmi maç



İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın 6'sı berabere tamamlandı.



Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 3, Galatasaray 1 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.



Taraflar arasındaki son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:



08.03.2015 Şükrü Saracoğlu Süper Lig 1-0 25.10.2015 Şükrü Saracoğlu Süper Lig 1-1 13.04.2016 Türk Telekom Süper Lig 0-0 26.05.2016 Antalya Türkiye Kupası 0-1 20.11.2016 Ülker Süper Lig 2-0 23.04.2017 Türk Telekom Süper Lig 1-0 22.10.2017 Türk Telekom Süper Lig 0-0 17.03.2018 Ülker Süper Lig 0-0 02.11.2018 Türk Telekom Süper Lig 2-2 14.04.2019 Ülker Süper Lig 1-1



Not: Son 10 derbinin skorları incelenirken, sonuçlar "Fenerbahçe-Galatasaray" olarak dikkate alınmıştır.



