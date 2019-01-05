1100 Sokak Hayvanına Ev Sahipliği Yapan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Havadan Görüntülendi
1 saat önce
1100 sokak hayvanına ev sahipliği yapan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi havadan görüntülendi Sokak hayvanlarına kaloriferli özel oda hizmeti Sivas Belediyesi tarafından yaklaşık 7,5 milyon lira harcanarak yapılan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi zorlu hava şartlarının yaşandığı...
1100 sokak hayvanına ev sahipliği yapan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi havadan görüntülendi
Sokak hayvanlarına kaloriferli özel oda hizmeti Sivas Belediyesi
tarafından yaklaşık 7,5 milyon lira harcanarak yapılan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi zorlu hava şartlarının yaşandığı bu günlerde 1100 hayvana kalorifer sistemli özel odalarda bakılıyor.
SİVAS - Sivas Belediyesi tarafından yaklaşık 7,5 milyon lira harcanarak yapılan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi zorlu hava şartlarının yaşandığı bu günlerde 1100 hayvana kalorifer sistemli özel odalarda bakılıyor.
Sivas Belediyesi tarafından geçtiğimiz yaz aylarında açılışı yapılan ve Seyfebeli mevkinde bulunan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sokak hayvanlarının sıcak yuvası oldu. Hava soğukluğunun zaman zaman eksi 20 derecelere kadar düştüğü Sivas'ta kent merkezinde yaşayan sokak hayvanları tesiste misafir ediliyor. Hayvanların üşümemesi için her bir barınakta bulunan kalorifer sistemi ile kulübeler ısıtılıyor. Kış şartlarının çetin geçtiği bu günlerde ise Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 25 personeli ile yaklaşık olarak 1100 hayvana ev sahipliği yapıyor.
Sivas Belediyesi Veteriner Hekimi Şahin Alıcı amaçlarının hayvanların sokaklarda aç, susuz ve bakımsız kalmaması olduğunu belirterek, " Sokak Hayvanları Yaşam, Rehabilitasyon Merkez'i olarak şuan ortala 1100 civarında hayvanımıza ev sahipliği yapıyoruz. Sokak hayvanlarının yaşayabileceği standart bir ortam oluşturduk. Standart kafes düzenlerimiz, serbest gezinti alanlarımız var. Her hayvanımız için ayrı bir kulübe var. Bu kulübelerin içinden geçen kalorifer tesisatı ile sıcak su ile bu hayvanlarımız soğuktan korunmuş oluyor. Bunun haricinde kafeslerimizin içinde dezenfeksiyon ve koku giderici amacı ile kurmuş olduğumuz sistem var. Bu sistemle hem kafeslerin temizliğini hem de kokusunu önlemiş oluyoruz ve hijyeni sağlamış oluyoruz. Kış dolayısıyla dışarıda yaşayan hayvanlarımızı aldık ve burada misafir ediyoruz. Buradaki hayvanların bakım ve beslenmelerini sürekli yapıyoruz. Burada amacımız sokakta hayvanlarımız aç, susuz ve bakımsız kalmasın. Bütün hayvanların bakımını yapabilelim " dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:46 Kaynak: İHA
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