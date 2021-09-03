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111 golle milli takımlar tarihinin en golcüsü olan Cristiano Ronaldo, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi - Son Dakika

111 golle milli takımlar tarihinin en golcüsü olan Cristiano Ronaldo, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi

03.09.2021 11:58
111 golle milli takımlar tarihinin en golcüsü olan Cristiano Ronaldo, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi, System.String[]

İrlanda'ya attığı 2 golle Portekiz'e galibiyet getiren Cristiano Ronaldo, 111 golle milli takımlar tarihinin en golcü ismi oldu. Dünya rekoru kıran ve Guinnes Rekorlar Kitabı'na giren Ronaldo, "Rekor kıran birisi olarak tanınmak her zaman güzeldir. Şimdi sayıları daha da yükseltmeye çalışacağım" ifadelerine yer verdi.

Cristiano Ronaldo, İrlanda'ya attığı 2 golle Portekiz'e galibiyet getirdi. 36 yaşındaki futbolcu kaçırdı penaltıdan sonra daha da hırslandı ve 2-1 kazanılan maçta 2 golü de kendisi attı. Ronaldo böylece bir rekor daha kırdı. Milli takımlar tarihinin en golcü futbolcusu Ronaldo oldu, Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Tarihin her sayfasında artık o var! Ronaldo, İrlanda'ya attığı gollerle Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi

"DAHA DA ÇALIŞACAĞIM"

Futbolarena'da Ronaldo'nun rekorla ilgili ifadelerine yer verildi. Ronaldo, "Dünya rekoru kıran biri olarak tanınmak her zaman güzeldir. Şimdi sayıları daha da yükseltmeye çalışalım" diye konuştu.

Tarihin her sayfasında artık o var! Ronaldo, İrlanda'ya attığı gollerle Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi
Tarihin her sayfasında artık o var! Ronaldo, İrlanda'ya attığı gollerle Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi
111 golle milli takımlar tarihinin en golcüsü olan Cristiano Ronaldo, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi

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Son Dakika Spor 111 golle milli takımlar tarihinin en golcüsü olan Cristiano Ronaldo, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi - Son Dakika Spor


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