Üye Girişi
111 yaşındaki Fatma nine, Ata'yı gördüğü anı anlatıyor: Boyum yetmedi, taşın üzerine çıktım - Son Dakika

111 yaşındaki Fatma nine, Ata'yı gördüğü anı anlatıyor: Boyum yetmedi, taşın üzerine çıktım

29.10.2021 12:52

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Fatma Tıraş, 29 Ekim'in 98'inci yıl dönümünde eski günleri anlattı. Cumhuriyetin ilan edilmesine çok sevindiklerini belirten Tıraş, "10 yaşındaydım, Atatürk Fevzipaşa Garı'na geldi. Boyum yetmeyince bir taşın üzerine çıkıp vagonun penceresindeki Atatürk'ü gördüm" ifadelerini kullandı.

6 çocuğu, 38 torunu olan 111 yaşındaki Fatma Tıraş, 29 Ekim'in 98'inci yıl dönümünde cumhuriyetin ilan edildiği günü anlattı.

Cumhuriyetin ilanı sonrası herkesin çok mutlu olduğunu, sonraki yıllarda da hep coşkuyla kutlandığını belirten Tıraş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü gördüğü günü de şu sözlere andı;

"MAVİ GÖZLERİYLE ETRAFA BAKIP İNSANLARI SELAMLIYORDU"

"10 yaşındaydım, Atatürk Fevzipaşa Garı'na geldi. Boyum yetmeyince bir taşın üzerine çıkıp vagonun penceresindeki Atatürk'ü gördüm. Sarı saçı, mavi gözleriyle etrafa bakıp insanları selamlıyordu. Gar çok kalabalık olduğu için trenden inmedi. Tren 2 saat kadar kaldıktan sonra acı bir siren çalarak hareket etti. Bugünlerimizi Atatürk'e borçluyuz, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz dedi.

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, 29 Ekim, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Yaşam 111 yaşındaki Fatma nine, Ata'yı gördüğü anı anlatıyor: Boyum yetmedi, taşın üzerine çıktım - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Squid Game çılgınlığı Adana'ya da sıçradı! Kebap için birbirlerinin kuyusunu kazdılar 12:31 Squid Game çılgınlığı Adana'ya da sıçradı! Kebap için birbirlerinin kuyusunu kazdılar İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor 12:15 İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum 12:04 Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum
Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı 12:02 Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı Acun Ilıcalı, İngiltere'de gündeme oturdu: Türk TV kralı 30 milyon sterlin ödemeyi kabul etti 11:10 Acun Ilıcalı, İngiltere'de gündeme oturdu: Türk TV kralı 30 milyon sterlin ödemeyi kabul etti Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular 09:50 Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular
Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti 09:07 Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak 08:49 Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak

Son Dakika Haberleri
12:52 111 yaşındaki Fatma nine, Ata'yı gördüğü anı anlatıyor: Boyum yetmedi, taşın üzerine çıktım
12:29 Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı
12:07 Sosyal medyada başlayan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü
12:03 Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum
12:02 Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor
12:01 Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı
11:27 MSB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel video paylaştı
11:25 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler
11:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine "Ekonomi" vurgulu not
11:10 Acun Ilıcalı, İngiltere'de gündeme oturdu: Türk TV kralı 30 milyon sterlin ödemeyi kabul etti
TBMM önünde çekilen meşhur fotoğrafın öyküsü TBMM önünde çekilen meşhur fotoğrafın öyküsü         
12:53
Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı         
12:30
Sosyal medyada başlayan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü Sosyal medyada başlayan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü         
12:08
Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor         
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine "Ekonomi" vurgulu not         
11:14
Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok         
10:03
Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası         
09:36
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ise statüsü değişti Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ise statüsü değişti         
08:50
Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın         
08:48
Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı         
23:59
"Eli ayağı düzgün olsun" diyerek iş ilanı veren İbrahim Tatlıses, arayanların talebini beğenmeyince hemen vazgeçti         
20:38
PSG'li Ander Herrera'nın kabus dolu gecesi! Hayat kadınının esiri oldu PSG'li Ander Herrera'nın kabus dolu gecesi! Hayat kadınının esiri oldu         
20:26
Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Partililer faili meçhul sorusu soran kişinin üzerine yürüdü Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Partililer faili meçhul sorusu soran kişinin üzerine yürüdü         
18:44
Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah         
17:20
Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü         
16:59
Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor         
15:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2021 12:57:20. #1.11#
SON DAKİKA: 111 yaşındaki Fatma nine, Ata'yı gördüğü anı anlatıyor: Boyum yetmedi, taşın üzerine çıktım - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement