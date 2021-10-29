111 yaşındaki Fatma nine, Ata'yı gördüğü anı anlatıyor: Boyum yetmedi, taşın üzerine çıktım - Son Dakika

6 çocuğu, 38 torunu olan 111 yaşındaki Fatma Tıraş, 29 Ekim'in 98'inci yıl dönümünde cumhuriyetin ilan edildiği günü anlattı.

Cumhuriyetin ilanı sonrası herkesin çok mutlu olduğunu, sonraki yıllarda da hep coşkuyla kutlandığını belirten Tıraş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü gördüğü günü de şu sözlere andı;

"MAVİ GÖZLERİYLE ETRAFA BAKIP İNSANLARI SELAMLIYORDU"

"10 yaşındaydım, Atatürk Fevzipaşa Garı'na geldi. Boyum yetmeyince bir taşın üzerine çıkıp vagonun penceresindeki Atatürk'ü gördüm. Sarı saçı, mavi gözleriyle etrafa bakıp insanları selamlıyordu. Gar çok kalabalık olduğu için trenden inmedi. Tren 2 saat kadar kaldıktan sonra acı bir siren çalarak hareket etti. Bugünlerimizi Atatürk'e borçluyuz, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz dedi.