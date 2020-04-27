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111 yaşındaki İlancılık ‘babadan reklamcıyı’ kaybetti
37 dakika önce
Faaliyetlerine 1909'da başlayan İlancılık Reklam Ajansı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Barouh yaşamını yitirdi.
Faaliyetlerine 1909'da başlayan İlancılık Reklam Ajansı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Barouh yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 05:03
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