TOKİ'den İstanbul'da yüzlerce konut - Son Dakika
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TOKİ'den İstanbul'da yüzlerce konut

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TOKİ 100 Bin sosyal konut kampanyasında İstanbul Arnavutköy'de bugün 3+1 evlerin hak sahipliği konut belirleme işlemine başladı. Toplamda 3918 daire olarak tasarlanan TOKİ İstanbul Arnavutköy projesi kapsamında bugün 1114 adet 3+1 tipinde dairenin konut belirleme kura sonuçları yapıldı.

28.11.2024 11:01
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100 Bin Sosyal Konut İstanbul Arnavutköy TOKİ İstanbul Arnavutköy projesi kapsamında bugün 3+1 dairelerim kura heyecanı yaşanıyor. TOKİ İstanbul Arnavutköy projesinde yer alan 3918 adet 2+1 ve 3+1 dairenin hak sahiplerinin konut belirleme kura çekilişi Noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirildi. İlk olarak dün 2+1 evlerin kurası çekilmişti. Bugün 3+1 daireler için kura işlemi gerçekleştirildi.

HAK SAHİPLERİ TEK TEK BELİRLENDİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) sosyal konut üretimini 81 ilde devam ettiriyor. Geçmiş dönem konut kampanyalarında ise kuralar sürdürülüyor. TOKİ tarafından hayata geçirilen 100 bin sosyal konut dahilinde İstanbul Arnavutköy toplu konut projesinde hak sahipliği konut belirleme işlemleri iki gündür sürüyor. Bu kapsamda İstanbul Arnavutköy'de hayata geçirilen 3918 dairelik dev konut projesinde hak sahipliği konut belirleme kura heyecanı bugün devam ediyor. Dün 2+1 toplam 2604 dairenin hak sahipleri için konut belirleme kurası çekilmişti. Bugün ise İstanbul Arnavutköy TOKİ projesinde yer alan 3+1 evlerin Canlı yayınlanan kura işlemi Noter huzurunda isimler tek tek belirlendi.

CANLI YAYINDA KURA ÇEKİMİ

Bugün 1114 adet 3+1 daire için 1096 başvuru arasından hak sahipliği konut belirleme kura çekilişi gerçekleştirildi. Kura çekilişi sonuçlarını merak edenler TOKİ kura sonuçlarını YouTube üzerinden yayınlanan canlı yayından takip edilebilir veya resmi web sitesinden görülebilir. Kura sonuçları isim sorgulama ekranı akşam saatlerinde TOKİ resmi web sitesi üzerinden yayınlanacak.

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Son Dakika Emlak TOKİ'den İstanbul'da yüzlerce konut - Son Dakika

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