112 Acil Çağrı Dizisi... - Son Dakika
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112 Acil Çağrı Dizisi...

18.12.2021 08:16
112 Acil Çağrı Dizisi...

112 Acil Çağrı Merkezi operatörlerinin yanıtladıkları acil durum ihbarlarının hikayesi, "112 Acil Çağrı" programıyla TRT 1 ekranlarına taşınacak.

112 Acil Çağrı Merkezi operatörlerinin yanıtladıkları acil durum ihbarlarının hikayesi, "112 Acil Çağrı" programıyla TRT 1 ekranlarına taşınacak.

Acil çağrılara verilen yanıtlar, olay yerine yönlendirilen acil yardım ekipleri, kimi zaman korkudan dili tutulmuş insanları telefonda sakinleştirerek doğru yönlendirmeyle yapılan yardımlar, yardım ekipleri olay yerine ulaşana kadar çağrı operatörlerinin yardıma muhtaç kişilere sadece telefon vasıtasıyla verdikleri psikolojik destek ve güven, kimi zaman verilen anlık bir kararla kurtarılan hayatlar… Yaşanılan gerçek olaylar tamamen aslına uygun olarak 22 Aralık Çarşamba gününden itibaren TRT 1'de "112 Acil Çağrı" programıyla ekranlara gelecek. Acil çağrı merkezlerine gelen tuhaf ve gülümseten çağrıların yer aldığı ihbarlar da programda yerini alacak. Gerçek birer görünmez kahraman olan acil çağrı operatörlerinin, mesleğine ve geçirmekte olduğu vardiyaya dair görüşleri, yaşadıkları duygusal anlar, işlerinin zor ve ilginç tarafları da programda izleyicilerle paylaşılacak. Murat Serezli'nin sunumuyla haftada bir gün ekranlara gelecek olan "112 Acil Çağrı" ilk bölümüyle 22 Aralık Çarşamba akşamı saat 20. 00'de TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: Habermetre
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Aralık, Trt 1, 112, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum 112 Acil Çağrı Dizisi... - Son Dakika


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