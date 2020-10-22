112 Acil Çağrı Hattı'nı 1 ayda 4 bin 449 defa meşgul eden kişiye para cezası - Son Dakika

112 Acil Çağrı Hattı'nı 1 ayda 4 bin 449 defa meşgul eden kişiye para cezası

22.10.2020 17:23
112 Acil Çağrı Hattı'nı 1 ayda 4 bin 449 defa meşgul eden kişiye para cezası, System.String[]

Manisa'da 112 Acil Çağrı Hattı'nı 1 ayda 4 bin 449 kez arayarak gereksiz yere meşgul eden kişiye 772 lira para cezası uygulandı.

Manisa'da 112 Acil Çağrı Hattı'nı 1 ayda 4 bin 449 kez arayarak gereksiz yere meşgul eden kişiye 772 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Manisa'da yaşayan bir kişi, son 1 ayda 112 Acil Çağrı Hattı'nı 4 bin 449 kez arayıp gereksiz şekilde meşgul etti.

"Maske takayım mı?", "Hava durumu nasıl?" gibi sorular yönelten kişiye 772 lira para cezası uygulandı.

Öte yandan Valilikten yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi bu yıl 9 ayda 1 milyon 600 bin çağrı aldı. Bu çağrıların yüzde 58'ini asılsız ihbar ve gereksiz aramalar oluşturdu.

112 Acil Çağrı Hattı'nı sürekli gereksiz şekilde meşgul eden 57 kişiye toplam 22 bin lira para cezası uygulandı.

Para Cezası, 112 Acil, Manisa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 112 Acil Çağrı Hattı'nı 1 ayda 4 bin 449 defa meşgul eden kişiye para cezası - Son Dakika

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