112 Acil Çağrı koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika

112 Acil Çağrı koordinasyon toplantısı yapıldı

23.03.2021 13:47
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112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Erol Ayyıldız başkanlığında gerçekleştirildi.

112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Erol Ayyıldız başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantı, acil çağrı hizmetlerinin en etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sunulması, ilgili birimler arasındaki iş birliği ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin devamlılığını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Murat Küçük, yaptığı bilgilendirme sunumunda kurumun çalışmaları, personel durumu, teknik konular, çağrı istatistikleri, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerini içeren konular hakkında katılımcılara bilgiler aktardı. Acil Çağrı Hizmetlerinde 4 Kasım 2020 tarihinde 155, 156, 110 ve 177 acil çağrı numaralarının, 17 Mart 2021'de ise 112 ve 122 acil numaralarının faaliyete geçtiğini belirten Müdür Küçük, bu tarihler arasında toplam 197 bin 635 çağrının karşılandığını ifade etti. Murat Küçük, gelen çağrıların 111 bin 129 tanesinin vakaya dönüşen, 86 bin 506 tanesinin ise vakaya dönüşmeyen çağrı olduğunu belirtti. Müdür Küçük, vakaya dönüşen çağrı oranının yüzde 56.23, vakaya dönüşmeyen çağrı oranının ise yüzde 43.77 olduğunu ifade etti.

Acil ihtiyaç duyulan durumlarda "112" altında tek numara üzerinden hizmet verilmesinin zaman kaybının önüne geçilerek etkin, hızlı ve olaylara zamanında ve doğru müdahale açısından büyük bir kolaylık sağladığını belirten Vali Ayyıldız; vatandaşların 112 acil çağrı numarasını gereksiz çağrılarla, bilgi alma amaçlı durumlarla meşgul etmemeleri gerektiğini ifade etti. Vali Ayyıldız, acil çağrı hizmetlerinin etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sunulması; ilgili birimler arasındaki iş birliği ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini isteyerek tüm katılımcılara çalışmalarında başarılar diledi.

Toplantı, 112 Acil Çağrı Merkezi hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasına yönelik görüş ve temennilerin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

112 Acil Çağrı koordinasyon toplantısı yapıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 112 Acil Çağrı koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika


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