Üye Girişi
112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına çağrı merkezi uzmanlığı eğitimi verildi - Son Dakika

112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına çağrı merkezi uzmanlığı eğitimi verildi

15.02.2022 10:07
112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına çağrı merkezi uzmanlığı eğitimi verildi

Edirne Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına "Sesim Mesleğim, Senin Desteğin" Projesi kapsamında çağrı merkezi uzmanlığı eğitimi verildi.

Edirne Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına "Sesim Mesleğim, Senin Desteğin" Projesi kapsamında çağrı merkezi uzmanlığı eğitimi verildi.

Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde düzenlenen proje kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görev yapan 65 personele, üç grup halinde 6 gün boyunca alan uzmanı Çağrı Gülsoy tarafından çağrı merkezi uzmanlığı eğitimi verildi.

Eğitim ile çağrı merkezi çalışanlarının mesleki gelişiminin desteklenmesi ve sunulan hizmetin kalitesinin artması hedefleniyor.

YORUMLAR
500

Edirne Valiliği, Trakya Bölgesi, 112 Acil Çağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına çağrı merkezi uzmanlığı eğitimi verildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:04 Kızı tacizi anlattı, anne sustu! Olay ortaya çıkınca pişmanım dedi
09:59 Teknik lise maske üreterek 2 yılda 7 milyon lira ciro yaptılar!
09:58 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki partisinin oy oranını açıkladı: Yeniden çıkarız diye ümit ediyorum
09:54 Gençlerin yüzde 73'ü yurt dışında yaşamak istiyor
09:40 Vasiyetini açıkladıktan sonra zehirlenen Serdar Ortaç'a Arto: İlaçla birlikte alkol kullanma
09:38 Olay iddia! MOBESE krizi Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın arasını açtı
09:18 Kabine yarın toplanıyor: İşte masaya gelmesi beklenen çok kritik başlıklar
09:17 Yurttaşlar illallah demişti! Parti liderlerine ne kadar elektrik faturası geldi?
09:17 Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den 3 gün sonra farklı karar! "Yılın Atatürkçüsü" ödülünü neden kabul etmediler?
09:11 Şahan Gökbakar'dan Muharrem Sarıkaya isyanı: Yöneticileri kınıyorum
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 10:14:46. #1.11#
SON DAKİKA: 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına çağrı merkezi uzmanlığı eğitimi verildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement