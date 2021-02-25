112 Acil Çağrı Merkezi hizmete başladı - Son Dakika

112 Acil Çağrı Merkezi hizmete başladı

25.02.2021 16:49

112 Acil Çağrı Merkezi hizmete başladı Aydın genelinde tüm acil çağrıların tek numara altında toplanmasına olanak sağlayacak olan 112 Acil Çağrı Merkezi, hizmet vermeye başladı.

112 Acil Çağrı Merkezi hizmete başladı

AYDIN - Aydın genelinde tüm acil çağrıların tek numara altında toplanmasına olanak sağlayacak olan 112 Acil Çağrı Merkezi, hizmet vermeye başladı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapımı tamamlanan ve İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen uygulama kapsamında ülke genelindeki 70. çağrı merkezi olan 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete başladı. Bu uygulama ile Aydın genelinde polis, itfaiye gibi acil numaraları aramak isteyen vatandaşlar, artık tek bir numarayı arayabilecek. Tüm acil çağrılar 112 numarası altında tek bir çatıda toplanırken, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 112 Acil Sağlık Merkezi hizmet binasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. 49 personel ile 24 saat esasıyla Aydınlılara hizmet verecek olan merkezin teknik altyapısında da yerli ve yeni nesil yazılım kullanılacak. Bugün gerçekleştirilen program ile birlikte yeni sistemi yerinde inceleyen Vali Hüseyin Aksoy, uygulamanın hayırlı olmasını diledi.

"Asılsız çağrıların da önüne geçilecek"

112 Acil Çağrı Merkezi ile ilgili detaylı bilgiler veren İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Acil Çağrı Hizmetleri Daire Başkanı Tarık Bahadır; "Bugün Aydın için önemli bir gün. Çünkü artık acil çağrıların tek çatı altında toplandığı Acil Çağrı Merkezi'ni faaliyete alıyoruz. 112 Acil Çağrı sistemi, artık vatandaşımızın birden fazla numarayı değil 112 üzerinden acil çağrı hizmet alabileceği bir sistem. Bu sistemin en önemli özelliği kurumların yoğun asılsız çağrı yükünü buradaki çağrı karşılayıcı arkadaşlarımız süzerek kurumların kendileri ile ilgili olan çağrılarını atıyorlar. Böylece faaliyetleri daha hızlı ve koordineli imkanını sağlamış oluyorlar. Daha da önemli bir özelliğimiz ise yeni nesil bir çağrı merkezimiz ve 70. çağrı merkezimiz olarak faaliyete girdi. Kurumların hızlı ve organize şekilde durumlara müdahalesi bu sistem üzerinden sağlanmış oluyor. Bu çağrı merkezi ile beraber Aydın'a kazandırmış olduğumuz özelliklerden de bahsetmek isterim. Yeni nesil çağrı merkezi sistemimiz, Bakanlığımız mühendisleri tarafından yerli ve milli bir yazılım ile hayata geçirilmiştir. Bu sistem üzerinde Türkçe dışında Almanca, İngilizce, Rusça ve Arapça olmak üzere 4 farklı dilde de hizmet verebiliyoruz. Böyle durumlarda Ankara Çağrı Merkezimizdeki tercümanlarımıza bağlanarak acil çağrı hizmeti Aydın'da da verilmeye başlanacak. Aynı zamanda Engelsiz 112 uygulamamız var. Engelli bireylerimizin cep telefonlarına indirebilecekleri uygulama sayesinde işitme birimindeki tercümanlarımızdan da Ankara üzerinden görüntülü görüşme yaparak acil çağrı hizmeti alabilmelerini sağlıyoruz. Çağrı merkezimiz Aydın'a hayırlı uğurlu olsun. Buradaki çağrı merkezimizin örnek olacağına inanıyoruz" dedi.

"Ortak çalışma anlayışı ile hizmet verecek"

Uygulanan sistem ile çağrılara hızlı bir şekilde koordine olunacağını ifade eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; "Bugün 112 Acil Çağrı Merkezimiz bütün unsurları ile birlikte hizmet vermeye başladı. Hepinizin bildiği üzere 110, 155, 112 gibi farklı numaralar ile ilişkilendirilen acil çağrılar artık Aydın'da tek bir numarayla 112 ile birlikte hizmet verecek. Bunun önemini örneklemek istersek bir trafik kazasında farklı birimlerin müdahale etmesi gerekebiliyor. Ambulans, itfaiye, trafik ekibi gibi 112 Çağrı Merkezinde bütün birimlerin unsurları olduğu için aynı anda komplike bir şekilde intikallerin sağlanmasına olanak sağlıyor. Bu merkezimizin Aydın'a hayırlı olmasını diliyorum. İçişleri Bakanımız büyük bir titizlikle bu merkezlerimizin faaliyete geçmesini izliyordu, daha önce ilimizi ziyaretinde de 112 Çağrı Merkezimize gelerek incelemelerde bulunmuştu. Bugünde bunu hizmete almanın memnuniyetini yaşıyoruz" dedi.

112'nin gereksiz yere meşgul edilmemesi konusunda Aydınlı vatandaşlara talepte bulunan Vali Aksoy; "Özellikle vatandaşlarımızın 112 Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere aramamalarını istirham ediyoruz. Acil ihtiyaç durumunda hatların yoğunluğu nedeniyle ulaşamayan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamalarına fırsat vermesinler. Bu anlamda herkesi sağduyulu bir şekilde gerçekten ihtiyacı varsa aramalarını bekliyoruz. Burada sağlık teşkilatımızdan, emniyet teşkilatımızdan, jandarmadan, ormandan, itfaiyeden olmak üzere birçok farklı birimden arkadaşlarımız ortak bir çalışma anlayışıyla birlikte hizmet vereceklerdir. emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

112 Acil Çağrı Merkezi hizmete başladı
112 Acil Çağrı Merkezi hizmete başladı
112 Acil Çağrı Merkezi hizmete başladı
112 Acil Çağrı Merkezi hizmete başladı
112 Acil Çağrı Merkezi hizmete başladı
112 Acil Çağrı Merkezi hizmete başladı
112 Acil Çağrı Merkezi hizmete başladı

Hüseyin Aksoy, İtfaiye, Aydın, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete başladı - Son Dakika


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