112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü çalışanlarına afet farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD), 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü çalışanlarına afet farkındalık eğitimi verdiği bildirildi.

İl AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2021 yılının "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak belirlenmesiyle farkındalık eğitimi çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya gelinerek, afetlere karşı farkındalık oluşturulduğu anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"AFAD Başkanlığınca ülkemiz genelinde başlatılan eğitim seferberliği çerçevesinde, ilimiz merkez ve ilçelerinde koronavirüs kuralları da dikkate alınarak afet farkındalık eğitimleri devam etmektedir. Ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak bilgilendirmeler yapılmıştır. Afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışlar şekilleri, afet ve acil durum planı, çantası uygulamaları anlatılmıştır. Afet anında toplanma ve barınma alanları, yaşam çevremizde ki riskler, afet ve acil durum anında ilk 6 saatin öneminden bahsedilmiştir. Afet anında arama kurtarma, tahliye ve müdahaleler hakkında bilgi verilmiştir."

Öte yandan Kırşehir AFAD Müdürü Metin Alpaslan ve beraberindeki heyetin, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi idarecilerini ziyaret ederek, afet farkındalığı hakkında bilgi verdikleri ifade edildi.