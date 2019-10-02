112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personeline sertifikaları verildi

Eskişehir Valiliği, Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü işbirliğiyle Eskişehir Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü tarafından 'Diksiyon Eğitim Kursu' sertifika töreni düzenlendi.



80 saatlik diksiyon kursu başarı ile tamamlayan personellerin sertifikaları Vali Yardımcısı Alper Balcı, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cirit, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karaca, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Murat Küçük ve Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abuzer Hakverdi'nin katılımıyla verildi. Vali Yardımcısı Alper Balcı diksiyon eğitiminin 112 personeli için oldukça önemli olduğunu belirterek personele başarılar diledi. - ESKİŞEHİR