Son Dakika Haberleri: 112 Acil Çağrı Merkezi'ni Arayıp Hakaret Eden Kişi Yakalandı

112 Acil Çağrı Merkezi'ni Arayıp Hakaret Eden Kişi Yakalandı

1 saat önce

Niğde'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp hakaret eden kişi yakalandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni Arayıp Hakaret Eden Kişi Yakalandı, System.String[]
Niğde'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp hakaret eden kişi yakalandı.

Merkez Dikilitaş köyündeki ankesörlü telefondan bir kişinin sık sık 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak personele hakaret ettiği belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Dikilitaş köyünde numarasını tespit ettikleri ankesörlü telefonu fiziki takibe alan ekipler, 04.55 sularında aynı numaralı ankesörlü telefondan 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aradığının belirlenmesiyle şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli H.M. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:21 Kaynak: AA

Niğde, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Büyüksün Reisim" Diyen Eski CHP'li Seçimi Kaybetti Rol Arkadaşına Hakaret Eden Can Yaman, Aldığı Para Cezasını Reddetti Burak Özçivit, Oy Kullanmak İçin Gittiği Okulda Engin Altan Düzyatan'ı Görmezden Geldi Mehmet Özhaseki'den Ankara Seçimleri İçin Son Yorum: Sandıklarda Çok Bariz Hatalar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 18:13:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 112 Acil Çağrı Merkezi'ni Arayıp Hakaret Eden Kişi Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]