112 Acil Çağrı Merkezi personeline hizmet içi eğitim - Son Dakika

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personellerine eğitim verildi.

Gaziantep Üniversitesi'nin Kalite Güvence Birimi koordinesiyle alana yönelik akademik personellerin ilgili birimlerce görevlendirildiği eğitim, GAÜN Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda verildi.

Kurumlar arası ilişkiler kapsamında Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Ayşe Becel tarafından "Diksiyon", "Telefonda Etkili İletişim", Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Pınar Gökpınar tarafından "Bireyler Arası İletişim" eğitimi verilirken Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Zehra Topal Hangül tarafından da "Stres ve Stresle Başa Çıkmanın Yolları ve Öfke kontrolü" konulu eğitimler verildi.

Kurumlar arası işbirliğinin bu tür eğitimlerle güçlendiğini belirten GAÜN Genel Sekreteri Prof. Dr. Yakup Bulut, üniversite olarak şehre katkı sunmak ve 112 Acil Çağrı Merkezinin yeni yapılanmasında görev almanın onur verici olduğunu vurguladı.

Eğitimin konu başlıklarının 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından belirlendiğini söyleyen 112 Acil Çağrı Merkez Müdürü Serdar Koca da, eğitimlerin personellerinin gelişimi açısından çok faydalı olduğu ve eğitimlerin kurum kültürüne katkı sağladığını ifade etti. - GAZİANTEP