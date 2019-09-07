Son Dakika Haberleri: 112 Acil Çağrı Merkezi personeline yangın eğitimi
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112 Acil Çağrı Merkezi personeline yangın eğitimi

1 saat önce

Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda oluşturulan yeni nesil 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personeline yangın eğitimi verildi.

112 Acil Çağrı Merkezi personeline yangın eğitimi, System.String[]

Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda oluşturulan yeni nesil 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personeline yangın eğitimi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkezi personelinin bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla acil durum, ilk yardım, yangından korunma ve yangın söndürme eğitimleri uygulamalı olarak verildi.

112 Acil Çağrı Merkezinde çalışan tüm personelin katıldığı eğitimlerde, acil durumlar karşısında yapılacak ilk işler, ilk yardım teknikleri, yangın anında can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik alınacak tedbirler ile yangın söndürme eğitimleri uzmanlar tarafından verildi.

Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:50 Kaynak: AA
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