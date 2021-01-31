112 Acil Çağrı Merkezine gelen asılsız ve sıra dışı çağrılar hayrete düşürüyor - Son Dakika

112 Acil Çağrı Merkezine gelen asılsız ve sıra dışı çağrılar hayrete düşürüyor

31.01.2021 11:07
112 Acil Çağrı Merkezine gelen asılsız ve sıra dışı çağrılar hayrete düşürüyor, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kronik rahatsızlığı bulunanlar ile 65 yaş ve üstü vatandaşlardan 110 binin üzerinde çağrıyı yanıtlayan Kayseri Acil Çağrı Merkezine gelen "nikah memuru" ve "sarımsaklı işkembe" gönderilmesi gibi talepler şaşkınlık yaratıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kronik rahatsızlığı bulunanlar ile 65 yaş ve üstü vatandaşlardan 110 binin üzerinde çağrıyı yanıtlayan Kayseri Acil Çağrı Merkezine gelen "nikah memuru" ve "sarımsaklı işkembe" gönderilmesi gibi talepler şaşkınlık yaratıyor.

Olaylara acil müdahale amacıyla gece gündüz vatandaşa hizmet vermek için çalışan acil çağrı merkezleri yüzbinlerce ihbarı değerlendiriyor.

Telefon numarası, kişisel bakım ürünleri, ilaç ve yiyecek içecek temini gibi birçok taleple karşılaşan Kayseri Acil Çağrı Merkezinin geçen yıl aldığı 2 milyon 570 bin ihbarın, 1 milyon 870 bininin asılsız olduğu belirlendi.

Kovid-19 sürecinde iş yükü artmasına rağmen büyük bir gayretle çalışan acil çağrı merkezi personeli, kronik rahatsızlığı bulunanlar ile 65 yaş ve üstü vatandaşlardan gelen 110 bin 159 talebi de değerlendirmeye aldı.

Çağrı merkezine, Kovid-19 tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan yaşlıların ve kronik rahatsızlığı olanların aramaları dışında, "nikah memuru, sarımsaklı işkembe çorbası, yemek yapmak için yardımcı, tarlasının sürülmesi, muhabbet kuşları için yem, ineklerinin bakımlarının yapılması, bahçesinin sulanması ve bacasının temizlenmesi" gibi sıra dışı talepler de geldi.

Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, AA muhabirine, Türkiye genelinde 55 şehirde tek merkez ve tek numara altında ihbarların karşılandığını söyledi.

Kovid-19 sürecinde iş yüklerinin arttığını belirten Ak, şunları kaydetti:

"Koronavirüs ile mücadele kapsamında iş yoğunluğumuz daha da arttı. Acil Çağrı Merkezimize 2020 yılı içerisinde 2 milyon 570 bin çağrı geldi. Bunun 700 bini vakaya dönüşen gerçek çağrı. Maalesef yüzde 75 seviyelerinde asılsız çağrı var. Kronik rahatsızlığı olan ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak için oluşturulan 'Vefa iletişim programı' üzerinden 2020 içerisinde 110 bin 159 talep geldi. Bunlar genelde maaş çekme, alışverişlerinin yapılması gibi istekler. Tabii bunların içerisinde, çekirdek ve kola gibi talepler de var. Ayrıca 112'yi arayanlar arasında akşam yemeğinin yapılmasını isteyen de nikahının kıyılması için nikah memuru gönderilmesini talep eden de var. Sessiz aramalar çok oluyor, vatandaş arıyor ama konuşmuyor. Başka kurumların veya kişilerin telefon numaraları istenebiliyor."

"Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul etmeyin"

Ak, vatandaşlara hizmet için gece gündüz çalıştıklarını, gelen ihbarların yüzde 75'inin asılsız olmasının ise çalışanların emeklerini boşa çıkardığını dile getirdi.

Gereksiz yere çağrı merkezlerinin aranmaması ricasında bulunan Ak, "Asılsız ihbarla meşgul edenler hakkında 250 lira idari para cezası uygulanıyor. Tekrarlanması halinde bu ceza 2 katına çıkıyor." dedi.

Cep Telefonu, Koronavirüs, Kayseri, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 112 Acil Çağrı Merkezine gelen asılsız ve sıra dışı çağrılar hayrete düşürüyor - Son Dakika


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