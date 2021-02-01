112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların yüzde 90'ı asılsız - Son Dakika

112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların yüzde 90'ı asılsız

Sokağa çıkma kısıtlamasında 112'ye rekor çağrı

VAN - Van'ın Edremit ilçesinde faaliyet gösteren 112 Acil Çağrı Merkezi, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında günlük 15 bin çağrı alırken, gelen çağrıların ise yüzde 90'ı asılsız çıkıyor.

İçişleri Bakanlığının 81 ilde hayata geçirdiği proje kapsamında Van'da kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi; sağlık, polis, jandarma, itfaiye, orman ve AFAD ile ilgili çağrıları tek bir numara ve merkezden karşılıyor. Yaklaşık 200 kişinin istihdam edildiği merkezde; 112, 155, 110, 156, 177 gibi acil ihbar hatlarını arayanlara cevap veren 112 Çağrı Merkezi ekipleri, vakalarla ilgili birimlere yönlendirme yapıyor. Merkez hafta içi 10, hafta sonu ise sokağa çıkma kısıtlamasında 15 bin çağrı alıyor.

Hafta sonu binlerce çağrıya cevap veren görevliler, "Sokağa çıkma izni alabilir miyim?", "Seyahat izni alabilir miyim?", "Telefon faturam neden çok geliyor?" ve benzeri sorularla da karşılaşıyor.

Çağrıların yüzde 90'ı asılsız

İHA muhabirine konuşan 112 Çağrı Merkezi Müdiresi Yadigar Ergül, kurulduğu günden bu yana merkeze binlerce çağrı geldiğini ve bu çağrıların yüzde 90'ının asılsız ihbar ve gereksiz aramalardan oluştuğunu söyledi. Ergül, "Pandemi sürecinde bilgi için arayan çok vatandaşımız var. Kısıtlamalarla ilgili, seyahat izinleriyle veya vefa destek gruplarıyla ilgili çok çağrı alıyoruz. Hafta içi genelde 10 bin çağrı alıyoruz. Bu durum hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında değişerek 15 bini buluyor. Kısıtlamadan dolayı gelen çağrılar konusunda da arkadaşlarımız yardımcı oluyorlar" dedi.

"Lütfen hatları meşgul etmeyelim"

Gereksiz çağrılar nedeniyle bekleyen vakaların da bu anlamda sorun yaşadığını kaydeden Ergül, "Asılsız çağrıları alışkanlık haline getirenler tespit edilerek Kabahatle Kanunu'na göre idari para cezası uygulanıyor. Özelikle vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen hatları meşgul etmeyelim. Her çağrı kuyruğunda bekleyen mutlaka acil bir vaka var, bu nedenle vatandaşlarımız alışkanlık haline getirmesinler" diye konuştu.