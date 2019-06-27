Son Dakika Haberleri: 112 Acil Çağrı Merkezine ziyaret
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112 Acil Çağrı Merkezine ziyaret

1 saat önce

Vali Yardımcısı Zekeriya Güney ve İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, acil çağrı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti.

112 Acil Çağrı Merkezine ziyaret, System.String[]
Vali Yardımcısı Zekeriya Güney ve İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, acil çağrı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti.
Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkezin çalışma sistemi ve son durumu hakkında incelemelerde bulunuldu.
Vali Yardımcısı Zekeriya Güney, geçen hafta hizmet vermeye başlayan merkezde 155, 156, 122, 112, 110, 177, 158 olmak üzere 7 acil numaranın tek çatı altında birleştirildiğini bildirdi.
Tek numaradan tüm acil yardım hatlarına ulaşılabileceğini vurgulayan Güney, hizmetin herkes için büyük bir kolaylık olduğunu kaydetti.
İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ise yapılan değerlendirmenin ardından asılsız ve gereksiz olduğu tespit edilen çağrıların ilgili birime ulaşmadan sonlandırıldığını belirtti.
Benli, yapılan asılsız çağrıların can ve mal kayıplarına neden olabildiğini her ne olursa olsun acil çağrı numarasının gereksiz ve asılsız aranmaması gerektiğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:13 Kaynak: AA
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