112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak "Onları geberteceğim, hastaneyi havaya uçuracağım" ifadelerini kullanan şahıs 9 ay hapis cezası aldı - Son Dakika
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112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak "Onları geberteceğim, hastaneyi havaya uçuracağım" ifadelerini kullanan şahıs 9 ay hapis cezası aldı

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak "Onları geberteceğim, hastaneyi havaya uçuracağım" ifadelerini kullanan şahıs 9 ay hapis cezası aldı

16.05.2023 16:10

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan doçent doktor ve asistan hekimlerini, "Onları geberteceğim, hastaneyi havaya uçuracağım" sözleriyle tehdit eden şüpheli, 9 ay 10 gün hapis cezası aldı.

Sakarya'da 5 Kasım 2022 tarihinde R.B. isimli şahıs 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak annesinin tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan doçent doktor ve asistan hekimler için "Onları geberteceğim, hastaneyi havaya uçuracağım" söylemleri ile tehditler savurdu. Daha sonrasında hastaneye giden ve tehditlerine devam eden şahsa kolluk kuvvetleri müdahale etti.

9 AY HAPİS CEZASI

HEKİMSEN konuya ilişkin hukuki süreci başlattı. Karara bağlanan davada 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan şahsın, 9 bin 200 TL karşı vekalet ücreti ve bin 248 TL de yargılama masrafları ödemesine karar verildi. HEKİMSEN tarafından konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan doçent doktor hocamızı ve asistan hekimlerimizi 112 Acil hattını arayarak 'Onları geberteceğim, hastaneyi havaya uçuracağım' sözleriyle tehdit edip eylemi gerçekleştirmek üzere hastaneye gelen şahsa açtığımız dava neticesinde şahıs, 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmış. 9 bin 200 TL karşı vekalet ücreti ve bin 284,5 TL yargılama masrafları ödemesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

112'yi arayıp 'Onları geberteceğim, hastaneyi havaya uçuracağım' dedi 9 ay hapis cezasına çarptırıldı
Kaynak: İHA
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Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 'Onları geberteceğim, hastaneyi havaya uçuracağım' ifadelerini kullanan şahıs 9 ay hapis cezası aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak "Onları geberteceğim, hastaneyi havaya uçuracağım" ifadelerini kullanan şahıs 9 ay hapis cezası aldı - Son Dakika
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