112 Acil Çağrı Merkezinin tanıtımı yapılıyor - Son Dakika

Antalya Valiliğince il merkezi ve tüm ilçelerde yapılan 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtım çalışmaları kapsamında, 112 Acil Çağrı Merkezi ile erişilebilecek tüm kurumlarda çalışan bir heyet Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret etti.



'Acil Durumda Tek Numara' sloganıyla başlatılan 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtım çalışmaları kapsamında, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret eden heyet, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin önemi hakkında bilgiler verdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'nin arayan vatandaşların, ihbarın önemi ve aciliyetine göre ilgili kurumların olay yerine en kısa sürede yönlendirilmesi amaçlanıyor. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Topaloğlu, "112'nin ülkemizde önemli bir görev anlayışı içerisinde olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımız, maalesef çoğu zaman 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul ediyor. Bunun önüne geçmek için çaba sarf etmemiz gerekiyor. İnsanların hayatı kurtarmak için önem arz eden çağrı merkezi konusunda vatandaşlarımızın daha bilinçli hareket etmesi gerekiyor. Bu konuda belediye olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız" diye konuştu.



Topaloğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin önemini anlatan afişlerin ilçemizin belirli yerlerine asılması yönünde gerekli çalışmaların başlatıldığını da özlerine ekledi. - ANTALYA