112 Acil Çağrı personelleri Vali Epcim'i ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel 112 Acil Çağrı personelleri Vali Epcim'i ziyaret etti - Son Dakika

112 Acil Çağrı personelleri Vali Epcim'i ziyaret etti

6 saat önce

Bayburt 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde görev yapan personeller "112 Günü" dolayısıyla Vali Cüneyt Epcim'e ziyarette bulundular.

112 Acil Çağrı personelleri Vali Epcim'i ziyaret etti, System.String[]

Bayburt 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde görev yapan personeller "112 Günü" dolayısıyla Vali Cüneyt Epcim'e ziyarette bulundular.


Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılan 112 acil çağrı numarasının farkındalığını artırmaya yönelik her yıl Şubat ayının 11'inde kutlanan 112 Günü dolayısıyla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü çalışanları Vali Epcim'i makamında ziyaret etti. Vali Epcim, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Burhan Yıldızoğlu eşliğinde ziyaretine gelen kurum personelinden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. İçişleri Bakanlığı'nca tüm acil çağrıların "112" hattı altında birleştirilmesine yönelik projenin devam ettiğine işaret eden Vali Epcim, kurumun bu kapsamda önemli sorumluluk üstlendiğine vurgu yaptı.


Kurum çalışanlarından bu sorumluluğun farkında olarak görevlerine yüksek hassasiyetle devam etmelerini isteyen Vali Epcim, "Acil durumlarda saniyelerin hayati önemde olduğunu unutmayalım. Vatandaşlarımızın gerek emniyet gerekse de sağlık hizmetleri ile ilgili diğer konularda daha hızlı ve etkin yararlanması planlanarak hayata geçirilen bu proje yerinde, zamanında ve doğru şekilde kullanıldığı zaman bir anlam ifade ediyor. 112 Acil Çağrı Hattı'na ulaşan ihbarların büyük bir kısmının asılsız olduğu dikkate alındığında görevinizin ne kadar kritik ve zor olduğu bir kez daha anlaşılıyor. Bu bakımdan toplum olarak hepimize önemli görevler düşüyor. Bütün vatandaşlarımızın bu konuda sağduyulu davranması hem belirttiğimiz konularda yardıma ihtiyacı olanlar açısından hem de projenin etkin, verimli ve sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi açısından büyük önem arz ediyor." diye konuştu.


Vali Epcim, bilgi alışverişinde bulunduğu Yıldızoğlu ve kurum personeline ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - BAYBURT

Cüneyt Epcim, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:36 Kaynak: İHA
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