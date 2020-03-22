112 Acil ekibi, kendilerini alkışlayanlara megafonla teşekkür etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel 112 Acil ekibi, kendilerini alkışlayanlara megafonla teşekkür etti - Son Dakika

112 Acil ekibi, kendilerini alkışlayanlara megafonla teşekkür etti

6 saat önce

SAKARYA'da 112 Acil Sağlık ekibi, kendilerini alkışlayan mahalleliye megafonla teşekkür etti.

112 Acil ekibi, kendilerini alkışlayanlara megafonla teşekkür etti, System.String[]
SAKARYA'da 112 Acil Sağlık ekibi, kendilerini alkışlayan mahalleliye megafonla teşekkür etti. O anlar hem çevredekiler hem de 112 ekiplerince kaydedildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı sonrası Sakarya'da yaşayanlar da dün saat 21.00'da evlerinin pencerelerine ve balkonlarına çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı. Bu sırada görevden dönen 112 Acil ekibi mahallede ambulansı durdurarak megafonla alkışlayanlara teşekkür etti. Kendilerini alkışlayanlara evden çıkmamaları konusunda uyarıda bulunan 112 Acil görevlisi, "Siz evinizde huzur içerisinde oturun, biz sizler için dışarıdayız, buradayız" dedi. O anlar hem 112 ekibi hem de vatandaşlar tarafından cep telefonları kameralarıyla kaydedildi.


- Sakarya
fahrettin koca, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:15 Kaynak: DHA

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