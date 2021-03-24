Iğdır'da 112 Acil Çağrı Merkezi görevlilerinden Atatürk portresi isteyen 87 yaşındaki Latife Yargı'nın bu talebi yerine getirildi.
Topçular Mahallesi'nde yaşayan Yargı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak evinde Atatürk portesi olmadığını söyledi.
Kendisine portre getirilmesini isteyen kadının talebine kayıtsız kalmayan görevliler harekete geçti.
Yargı'yı evinde ziyaret eden görevliler, aldıkları Atatürk portesini hediye etti.
Yargı da okuduğu Atatürk şiiriyle 112 Acil Çağrı Merkezi ekibine teşekkür etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › 112 Acil görevlileri Atatürk portresi isteyen kadının talebini yerine getirdi - Son Dakika