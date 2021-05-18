112 ACİL'İN MOTORİZE EKİPLERİ HAYAT KURTARIYOR - Son Dakika

112 ACİL'İN MOTORİZE EKİPLERİ HAYAT KURTARIYOR

18.05.2021 11:19

112 ACİL'İN MOTORİZE EKİPLERİ HAYAT KURTARIYOREsma MURAT- Feridun AÇIKGÖZ-/ İSTANBUL -( DHA) - Yaralılara ilk müdahalede her dakika hayati önem taşıyor.

112 ACİL'İN MOTORİZE EKİPLERİ HAYAT KURTARIYOR

Esma MURAT- Feridun AÇIKGÖZ-/ İSTANBUL -( DHA) - Yaralılara ilk müdahalede her dakika hayati önem taşıyor. Bu amaçla İstanbul'da kurulan 112 motorize ekipleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde görev alıyor. Motorize ekipler, trafik yoğunluğu ya da sokağın dar olması nedeniyle ambulansın ulaşamadığı yaralılara, saniyeler içinde ulaşıp hayat kurtarıyor.

Kazaların ardından yaralılara ilk müdahalede her dakika hayati önem taşıyor. Bu amaçla kurulan 112 motorize ekipleri, 1 yıldır araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde aktif görev yapıyor. Motorize ekipler, trafik yoğunluğu ya da sokağın dar olması nedeniyle ambulansın ulaşamadığı yaralılara, saniyeler içinde ulaşıp, hayat kurtarıyor.

"YARALIYA İLK MÜDAHALEYİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

İlk müdahale için 112 motorize ekiplerinin çok önemli olduğu söyleyen İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekim Yardımcısı Ümit İncesu, "112 motorize ekiplerimizin amacı özellikle halkımızın yoğun olarak kullandığı meydanlarda, trafiğin yoğun olduğu yerlerde ve ambulansın gecikeceği noktalarda ilk müdahaleyi yapabilmek. Bu noktalara 112 motorize ekiplerimizi yönlendiriyoruz. Arkadaşlarımız ambulansın geleceği süre içerisinde yaralıya ilk müdahaleyi yapıyor. 112 motorize ekipleri bir iki dakika bile olsa kritik anlarda ilk müdahaleyi yapma adına çok önemli" dedi.

"DARP, TRAVMA, VE KALP KRİZİ GİBİ VAKALARDA OLDUKÇA ÖNEMLİLER"

112 motorize ekiplerinin bir eğitim sürecinden geçtiğini belirten İncesu, "122 motorize ekiplerimizin hepsinin motosiklet ehliyeti var. Bunun yanı sıra ekibimiz emniyet birimlerinden beş haftalık bir eğitim aldı. Genellikle hayatı tehlikesi olan, darp, travma ve kalp krizi gibi vakalarda çok daha büyük fark yaratıyorlar. Çünkü bu gibi vakalarda ilk müdahalenin bir iki dakika bile gecikmiş olması büyük olumsuzluklara sebep olabiliyor. Motorize ambulans, doğası gereği her yerde kullanılabilecek bir ekip değil. Doğru ve uygun noktanın seçilmesi oldukça önemli. Şu an bizim ekibimiz Beyoğlu ve Taksim civarında görev yapıyor" diye konuştu.

"PANDEMİ DE ASILSIZ İHBARLARINDAN MUZDARİP DURUMDAYIZ"

Asılsız ihbarların oldukça fazla olduğunu söyleyen Ümit İncesu, "Pandemide asılsız ihbarlardan çok muzdarip durumdayız. Pandemi sürecinde de oldukça sık asılsız ihbarlar gelmeye devam ediyor. Tabi herkesin sağlığı kendisi için önemli. Ancak acil vakaların olmadığı durumlarda bile ısrarla acil olduğunu söyleyen vatandaşlarımız oluyor. Halkımızdan pandemi sürecinde asılsız ihbar konusunda daha duyarlı olmalarını rica ediyorum" dedi.

"BAGAJDA AMBULANSTA BULUNAN BÜTÜN TIBBİ CİHAZLAR MEVCUT"

İnsan hayatında saniyelerin bile çok önemli olduğunu söyleyen 112 motorize ekibinde görevli paramedik Ufuk Çelikoğlu, "Ambulansın gidemediği yerlerde en hızlı şekilde vakaya ulaşmaya çalışıyoruz. Zaten motor kullanmayı biliyordum. Gerekli eğitimleri de aldıktan sonra başvuru yaptım, başvurum onaylandı ve göreve başladım. Bu süreçte unutamadığım olaylar da oldu. İstiklal Caddesi'nde genç bir şahıs kalp krizi geçiriyordu. Ambulanstan önce hastaya ilk müdahaleyi ben yaptım. Ortalama 40 saniyede vakanın yanındaydım. Motosikletimizin bagajında bir ambulansın alabileceği bütün donanımsal tıbbi cihazlar mevcut." ifadelerini kullandı.

"ORTALAMA BİR YA DA İKİ DAKİKADA VAKALARIN YANINDA OLABİLİYORUZ"

112 motorize ekibinde görevli paramedik Hasan Sağlam ise, "Bu göreve başlamadan önce motosiklet kullanmayı biliyordum. Bizlerin insan hayatına kısa sürede müdahale etmemiz önemli. Bir ambulansın ortalama vakaya ulaşım süresi dört veya beş dakika civarında biz bu süreyi daha da kısa hale getiriyoruz. Ortalama bir ya da iki dakikada vakaların yanında olabiliyoruz. Vakaların yanında bizi gören vatandaşlar bizi trafik polisi ya da zabıta sanıyor. Hatta bize hastayı ne ile taşıyacaksın diye soranlar bile var" dedi.

Pandemi döneminde yaptıkları işin daha önemli olduğunu dile getiren 112 motorize ekibinde görevli paramedik Ömer Cümen, 'Ambulansların insanlara yetişemeyeceği, ulaşım sürelerinin yoğunluktan uzayacağı dönemlerde biz motosikletli ekipler olarak çok daha hızlı vakaya intikal etmekteyiz" diye konuştu.

112 ACİL'İN MOTORİZE EKİPLERİ HAYAT KURTARIYOR
112 ACİL'İN MOTORİZE EKİPLERİ HAYAT KURTARIYOR
112 ACİL'İN MOTORİZE EKİPLERİ HAYAT KURTARIYOR
112 ACİL'İN MOTORİZE EKİPLERİ HAYAT KURTARIYOR
112 ACİL'İN MOTORİZE EKİPLERİ HAYAT KURTARIYOR
112 ACİL'İN MOTORİZE EKİPLERİ HAYAT KURTARIYOR
112 ACİL'İN MOTORİZE EKİPLERİ HAYAT KURTARIYOR
112 ACİL'İN MOTORİZE EKİPLERİ HAYAT KURTARIYOR
112 ACİL'İN MOTORİZE EKİPLERİ HAYAT KURTARIYOR
112 ACİL'İN MOTORİZE EKİPLERİ HAYAT KURTARIYOR
112 ACİL'İN MOTORİZE EKİPLERİ HAYAT KURTARIYOR
112 ACİL'İN MOTORİZE EKİPLERİ HAYAT KURTARIYOR

Kalp Krizi, Ambulans, Pandemi, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 112 ACİL'İN MOTORİZE EKİPLERİ HAYAT KURTARIYOR - Son Dakika


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