112 Acil Komuta görevlileri vatandaşın huzuru için yeni yıla çalışarak girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 112 Acil Komuta görevlileri vatandaşın huzuru için yeni yıla çalışarak girdi - Son Dakika

112 Acil Komuta görevlileri vatandaşın huzuru için yeni yıla çalışarak girdi

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta 2020 yılının coşkuyla karşılandığı, kutlamaların sokaklara taşındığı anlarda 112 Acil Komuta Merkezi'ndeki görevliler, yeni yılı çalışarak karşıladı.

Kahramanmaraş'ta 2020 yılının coşkuyla karşılandığı, kutlamaların sokaklara taşındığı anlarda 112 Acil Komuta Merkezi'ndeki görevliler, yeni yılı çalışarak karşıladı.

112 Acil Servis, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve itfaiye ekiplerinin yer aldığı merkez, çağrı alan görevlileri alanlarına göre ekipleri sevk ederek vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verdi.

Kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışına bağlı olarak yoğun çağrı alan ekipler, bunların sevk idaresini yaptı.

Yeni yıla ailelerinden uzakta giren çalışanlar, vatandaşlara sorunsuz hizmet etmenin mutluluğuyla 2017'ye çalışarak "merhaba" dedi.

112 Acil Komuta Merkezi'nde çağrı alıcı olarak çalışan Halil İbrahim Büyükses, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yılda herkese mutluluk ve sağlık diledi.

Diğer resmi tatillerde olduğu gibi yılbaşında da işlerinin başında olduklarını dile getiren Büyükses, çağrı merkezinin gereksiz meşgul edilmemesi için ailelerin daha dikkatli olmalarını ve çocuklarına telefonlarını vermemelerini istedi.

Leyla Akdağ ise çalışarak girdikleri yeni yıldan beklentisinin sağlık ve huzur olduğunu belirtti.

Herkesin dileklerinin kabul olmasını dileyen Akdağ, "Çağrılarda gereksiz çocuk aramaları oluyor. Aileler genelde telefonlarını çocuklara veriyor. Sıklıkla onların çağrıları düşüyor. Gereksiz yere hattımız meşgul ediliyor. Acil durumlarda yardım gecikiyor. Gereksiz çağrılar olmasa çok iyi olur." diye konuştu.

Acil tıp teknisyeni Gonca Doğan ise yeni yılda sağlık, huzur ve mutluluk dileğinde bulundu.

Ayşegül Bekereci de kar yağışı çağrılarını koordine ederek girdikleri yeni yıldan sağlık, huzur ve mutluluk beklediklerini söyledi.

112 Acil Komuta görevlileri vatandaşın huzuru için yeni yıla çalışarak girdi

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:26 Kaynak: AA
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