112 Acil Sağlık ekipleri ve UMKE ekipleri tarihi kalıntılarda kazı yaptı - Son Dakika

112 Acil Sağlık ekipleri ve UMKE ekipleri tarihi kalıntılarda kazı yaptı

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi tarafından yürütülen tarihi Konuralp "Prusias ad Hypium" kalıntılarında kazı çalışmaları devam ediyor.

112 Acil Sağlık ekipleri ve UMKE ekipleri tarihi kalıntılarda kazı yaptı, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi tarafından yürütülen tarihi Konuralp "Prusias ad Hypium" kalıntılarında kazı çalışmaları devam ediyor. Kazılara insanların hayatlarını kurtarmak için canla başla çalışan Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Acil Sağlık ekipleri ile afet ve doğal afetlerde afetzedelere medikal müdahale yapmak için kurulan UMKE ekipleri de kazma ve küreklerle kazı yaparak destek verdi.

Tarihi M.Ö. 3. yüzyıla kadar uzanan Düzce Konuralp tarihi Prusias ad Hypium kenti kalıntılarının gün yüzüne çıkartılması için Düzce Belediyesi'nin özverili çalışmaları devam ediyor. Düzce Belediyesi personelinin Düzce Müze Müdürlüğüne bağlı arkeologlar nezaretinde devam eden kazı çalışmalarına destek vermek için acil durumlarda insanların hayatlarını kurtarmak için canla başla çalışan Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Acil Sağlık ekipleri ile afet anlarında ve doğal afetlerde insanlara medikal müdahele yapmak için kurulan UMKE ekipleri de katıldı. Karadeniz bölgesinin tek anfi tiyatrosunu da içinde barındıran "Konuralp Prusias ad Hypium" tarihi kalıntılarında inceleme yapan ekipler arkeologlardan bilgiler aldılar.

Konuralp'te devam eden kazılar ile ilgili konuşan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü; "Kazılara her gün devam ediyoruz. Burada arkadaşlar bana her gün bulunan eserlerle ilgili bilgi ulaştırıyorlar. Bugünde İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve ekibi kazılara katılmak için geldiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yaptığımız kazılarda burayla ilgili yeni bilgilere, yeni belgelere ve yeni bulgulara ulaşıyoruz. Yaptığımız kazılarda iki yeni torus ortaya çıktı. Bunlarla ilgili bilgileri Kültür Bakanlığı'na gönderdik. Kültür Bakanlığımızın onayının ardından vatandaşlarımızla bu bilgileri paylaşacağız. Buradaki kazılarda tarih gün ışığına çıkıyor. Burada saklı bir hazine, saklı bir tarih günümüze kazandırılıyor. Burası Karadeniz'in Göbekli tepesi olacak" dedi.

"Herkesi kazılara katılmaya davet ediyorum"

Kazılara tarih severleri yada merakı olan herkesi bekledikleri söyleyerek davet eden Düzce Belediye başkanı Dr. Faruk Özlü; "Buraya gelen misafirlerimiz için gelen misafirlerimizi ağırlamak için geçici birimler oluşturduk. Çadır ve satış birimleri oluşturduk. Gelen misafirlerimizi buralarda ağırlayacağız. Ben Türkiye'nin her tarafından tarihi seven, arkeoloji seven insanlarımızı Konuralp'e davet ediyorum, Konuralp'e çağırıyorum. Lütfen buyursunlar, bizim misafirimiz olsunlar. Kendilerini bekliyoruz" diye konuştu.

"3 yılda kazılar bitecek ve ünlü bir ismin konseriyle açılacak"

Dr. Faruk Özlü, kazıların 3 yıl içinde tamamlanmasını beklediklerini belirterek; "Planlamamız 3 yıl. Bunun birkaç ayı geçti. İnşallah önümüzdeki 3 yıl içinde buradaki kazıları tamamlayacağız. Restorasyonu tamamlayacağız. ve 3 yıl sonunda Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından birisinin konseri ile birlikte ziyarete açacağız" diye konuştu.

Dr. Faruk Özlü'nün açıklamasının ardından 112 Acil Sağlık Ekipleri ve UMKE ekipleri ellerine aldıkları kazı malzemeleriyle kazı alanında kazı yaptılar. - DÜZCE

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Konuralp, 112 Acil, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 00:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 112 Acil Sağlık ekipleri ve UMKE ekipleri tarihi kalıntılarda kazı yaptı - Son Dakika

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