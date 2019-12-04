Elazığ'da, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri kapsamında ambulans, AFAD, UMKE, itfaiye ve emniyetin 20 aracı kortej geçişinde bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğünce acil sağlık hizmetlerine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte 20 acil durum aracı Kültür Park'ta toplandı. Siren çalarak Vali Fahribey, Gazi Caddesi, Zübeyde Hanım ve Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nden geçen araçların kortej geçişi İl Sağlık Müdürlüğü önünde sona erdi.

İl Sağlık Müdürü Cahit Polat da 112 Acil Komuta Kontrol Merkezini ziyaret ederek telsizden yaptığı anonsla personellerin haftasını kutladı.



Polat, yaptığı açıklamada, Türkiye'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri teşkilatının 1994 yılında kurulduğunu, bu dönemde sınırlı sayıda acil sağlık hizmetleri istasyonlarıyla ambulansların olduğunu belirtti.



Sağlık Bakanlığının yatırımlarıyla Türkiye'deki acil sağlık hizmetlerinin dünyada parmakla gösterilecek bir konuma geldiğini anlatan Polat, şöyle devam etti:

"Acil sağlık çalışanlarımız acil bir durumda sağlık ihtiyacı olan vatandaşlarımıza, yine Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile birlikte sınır görevlerinde başarıyla hizmet veriyor. Acil sağlık hizmetlerini verirken birtakım sıkıntılar yaşıyoruz ama ben duyarlı halkımızın yardımlarıyla bu konuları aşacağımıza inanıyorum. Bunlardan en önemlisi acil çağrı hattımızın gereksiz işgal edilmesi. Acil çağrı hattının gereksiz işgal edilmemesi gerekiyor. Ayrıca 112 ambulanslarımıza trafikte yol verilmesini önemli buluyoruz. Unutmayalım ki herkesin birgün 112 ambulansına ihtiyacı olabilir. Halkımızın duyarlılığı ile inşallah bu konuları da geride bırakmış olacağız."



Polat, Elazığ'da 33 Acil Sağlık Hizmeti istasyonu, 66 ambulans, ambulans helikopter ve uçak ile vatandaşa hizmet verdiklerini, en ücra noktadaki bir acil tıbbi vakaya en kısa sürede müdahale edebilme kabiliyetine sahip olduklarını dile getirdi.



Kentsel vakalara 10 dakikada ulaşma oranlarının yüzde 99, kırsal bölgelerdeki vakalara ise 30 dakikada ulaşma oranlarının yüzde 95 civarında olduğunu aktaran Polat, bu oranlarla Türkiye ortalamasının üzerinde olduklarını sözlerine ekledi.