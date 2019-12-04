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112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası

6 saat önce

Amasya'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında polis noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşlara çikolata kiram edilip, 112 Acil Servisin önemi anlatıldı.

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Amasya'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında polis noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşlara çikolata kiram edilip, 112 Acil Servisin önemi anlatıldı.

Amasya ile Suluova arasındaki polis uygulama noktasına gelen İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz ve 112 Acil Servis ekipleri trafik polisleri tarafından durdurulan araçlardaki vatandaşlara çikolata ikram ettiler.

112 Acil Servis çalışanları, sürücü ve yolculara, 112 Acil Servisin gereksiz meşgul edilmemesi gerektiğini ve ambulanslara trafikte yol verilmesinin önemini anlattı.

Amasya İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 112 Acil Servisin kime ne zaman lazım olacağının hiç belli olmayacağını, tepe lambası yanan ve sireni çalan ambulansa yol verilmesi gerektiğini söyledi.

Acil sağlık hizmetlerinin 25. yılını kutladığını ve 25 yılda dünya ile yarışır hale gelindiğinin altını çizen Nergiz, şunları kaydetti:

"Emniyet Müdürlüğümüzle birlikte bir polis noktasında durdurduğumuz vatandaşlarımıza tepe lambası yanan ve siren sesleri olan ambulanslarımıza yol vermesi gerektiğini anlatıyoruz. Saniyelerin bizler için ne kadar önemli olduğunu söylüyoruz. Ülke genelinde 5 binin üzerinde ambulansımız olduğunu, ülkenin her noktasında 112 istasyonlarımızın olduğunu söylemek istiyorum. Ülke genelinde 3 tane uçak ambulansımız 13 tane de helikopter ambulansımız bulunmakta. Tüm dünyada bunlar ücretli çalışırken bizim ülkemizde uçak ambulanslar ve helikopter ambulanslar ücretsiz hizmet vermektedir."

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:06 Kaynak: AA
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