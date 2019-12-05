Malatya Valisi Aydın Baruş'u, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli ve 12 Acil Sağlık Hizmetleri personeli ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli beraberinde Acil Sağlık Hizmetleri İl Başkanı Dr. Kemal Şener, 112 Başhekimi Dr. Serdar Derya ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeli ile Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

Baruş, ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

12 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının yaptıkları görevin önemine dikkati çeken Baruş, acil sağlık hizmetleri çalışanlarının acil vakalara zamanla yarışarak müdahale ederek, insan sağlığı ve hayatını ön planda tutmayı amaçladığını belirtti.

Baruş, 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının haftasını kutlayarak, görevlerinde başarılar diledi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli ise 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında yapılan çalışmalar ve düzenlenecek etkinlikler hakkında Baruş'a bilgi verdi.