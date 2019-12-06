112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası
6 saat önce
Kastamonu'da, 112 Acil ambulans sisteminin 25'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Gazipaşa İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:34 Kaynak: AA
Kastamonu'da, 112 Acil ambulans sisteminin 25'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Gazipaşa İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi.
İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Servis ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli tarafından öğrencilere acil sağlık hizmetlerinin önemi anlatan sunum izletildi.
Okul bahçesinde devam eden programda ambulans ve ekipman tanıtımı yapılarak öğrencilerin soruları cevaplandırıldı.
Hafta anısına öğrenciler, sağlık personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
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