Son Dakika Haberleri: 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası
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112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası

6 saat önce

Adıyaman'da 112 Acil Servis teşkilatının kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası, System.String[]

Adıyaman'da 112 Acil Servis teşkilatının kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Servis ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli tarafından ailelere acil sağlık hizmetlerinin önemi anlatan sunum izletildi.

Ekiplerce oluşturulan stantta, ambulans ve ekipman tanıtımı yapılarak öğrencilerin soruları cevaplandırıldı.

Etkinlikte ilk yardım ve kalp masajı hakkında bilgi verildi, çeşitli sağlık bilgileri paylaşıldı.

Hafta anısına öğrenciler, sağlık personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Acil Servis, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 05:16 Kaynak: AA
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