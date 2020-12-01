112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası - Son Dakika

112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası

01.12.2020 12:57

Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, telsizden anonsla sağlık çalışanlarının 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftasını kutlayarak, gayretleri ve emekleri için teşekkür etti.

Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, telsizden anonsla sağlık çalışanlarının 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftasını kutlayarak, gayretleri ve emekleri için teşekkür etti.

Nacar, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek çalışanların günlerini kutlayıp çiçek verdi.

Çağrı merkezinde günlük 6 bin 500'ün üzerinde çağrının cevaplandırıldığını ifade eden Nacar, 1000'e yakın taşımanın yanı sıra danışmanlık hizmeti verildiğini söyledi.

İnsanlardan salgın ile ilgili Kovid Çağrı Merkezi'nin aranmasını isteyen Nacar, insanların her durumda kendilerine ulaşabileceğini, ancak hayati tehlikeli, acil durumlarda 112'nin aranması gerektiğini kaydetti.

Daha sonra telsizle ambulanslarda görev yapan sağlık çalışanlarına seslenen Nacar, şunları kaydetti.

"Hepiniz bizler için çok kıymetlisiniz. 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftanızı canı gönülden kutluyorum. Hepinizi ayrı ayrı bulunduğunuz yerlerde araçlarınızın içerisinde görmek, ziyaret etmek isterim, ancak içinde bulunduğumuz şartlar bunu mümkün kılmıyor. Onun için hepinizin adına çağrı merkezine geldim, sizlere bu şekilde ulaşabiliyorum. Cansiperane çalıştığınızın, fedakarca bu işi yaptığınızın, zaman kavramı olmadan bütün enerjinizi bu işe verdiğinizin farkındayım. Gayretleriniz için size teşekkür ediyorum. Emekleriniz sayesinde, birçok sevdiğimize, yakınımıza, arkadaşlarımıza, tanımadığımız insanlara şifa sağlayabiliyoruz. Gayretleriniz için hepinizden Allah razı olsun. Allah'a emanet olun, sizleri çok seviyoruz, bizlere çok gereklisiniz."

112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası
112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası
112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası
112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası
112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası

İl Sağlık Müdürü, 112 Acil, Adana, 112, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası - Son Dakika


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