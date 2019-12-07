Son Dakika Haberleri: "112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" etkinlikleri
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"112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" etkinlikleri

6 saat önce

Hakkari Sağlık Müdürlüğünce "1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Hakkari Sağlık Müdürlüğünce "1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Cumhuriyet İlköğretim Okulunda gerçekleşen etkinliğe farklı okullardan gelen çok sayıda öğrenci katıldı.

İlk yardım konusundaki farkındalığı arttırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, 112 çalışanları maket üzerinde öğrencilere uygulamalı acil müdahaleyi anlattı.

Ayrıca ekipler, Bulak Mahallesi ve İstiklal Caddesi üzerinde seyreden sürücülere ve yayalara da acil çağrı ve ambulans hizmetleri ile ilgili broşür dağıttı.

Hakkari, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 06:22 Kaynak: AA
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