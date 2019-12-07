Son Dakika › Güncel › '112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası' etkinlikleri - Son Dakika
"112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" etkinlikleri
6 saat önce
Hakkari Sağlık Müdürlüğünce "1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 06:22 Kaynak: AA
Hakkari Sağlık Müdürlüğünce "1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Cumhuriyet İlköğretim Okulunda gerçekleşen etkinliğe farklı okullardan gelen çok sayıda öğrenci katıldı.
İlk yardım konusundaki farkındalığı arttırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, 112 çalışanları maket üzerinde öğrencilere uygulamalı acil müdahaleyi anlattı.
Ayrıca ekipler, Bulak Mahallesi ve İstiklal Caddesi üzerinde seyreden sürücülere ve yayalara da acil çağrı ve ambulans hizmetleri ile ilgili broşür dağıttı.
Fenomen yarışmacı Yasin Obuz, MasterChef'e veda etti Yeni vergi düzenlemesine ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlandı Konutta KDV ve tapu harcı indirimleri 31 Aralık'ta sona erecek PSG'den Galatasaray maçı öncesi skandal bilet uygulaması