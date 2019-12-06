Son Dakika Haberleri: 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda 25 kınalı keklik doğaya salındı
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112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda 25 kınalı keklik doğaya salındı

6 saat önce

112 Acil Servis teşkilatının kuruluşunun 25. yılı nedeniyle Kilis'te 25 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda 25 kınalı keklik doğaya salındı, System.String[]

112 Acil Servis teşkilatının kuruluşunun 25. yılı nedeniyle Kilis'te 25 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Kilis İl Sağlık Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü iş birliğiyle Musabeyli ilçesi Delicay köyü kırsalında tören düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Kilis İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Murat Şekeroğlu, bu tür çalışmaların sürdürülebilir doğal yaşama katkı sağladığını söyledi.

Farkındalık oluşturmak adına 112 Acil Servis ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) çalışanlarıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Şekeroğlu, "Bu kapsamda 25 kınalı kekliği 25'inci yıl kutlamaları nedeniyle doğaya bıraktık." dedi.

Şekeroğlu, bu sırada "Yaşama yol ver", "Gereksiz yere meşgul etme" ve "Bizim için saniyelerin önemi var" gibi çeşitli mesajlar da verdiklerini sözlerine ekledi.

İl Ambulans Servisi Başhekimi Meryem Köse de yapılan etkinlikle tüm canlıların hayatının önemli olduğuna vurgu yapmak istediklerini kaydetti.

Özveriyle çalıştıklarını dile getiren Köse, "Yanı başımızda Suriye'de bir savaş varken bu savaştan en çok etkilenen illerden bir tanesi de Kilis. Kolu, bacağı kopmuş hastalarla çalışıyoruz. Saniyeler gerçekten önemli. Günlük 4 bin 500 kadar çağrı alıyoruz, bunun sadece 60 tanesi vaka. Bu konuda vatandaşlarımızın bilinçli olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ayhan Coşkun ise doğal ortamda yaşayan canlıların nesillerinin tükenmesinin bazı sıkıntıları da beraberinde getirdiğini belirterek, bu kapsamda av koruma kontrol faaliyeti ve kaçak avcılığın önlenmesine yönelik denetimlerin devam ettiğini aktardı.

Konuşmaların ardından 25 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Acil Servis, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:32 Kaynak: AA
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