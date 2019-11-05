Son Dakika Haberleri: 112 Acil Sağlık personelleri miniklerle bir araya geldi
Son Dakika Güncel 112 Acil Sağlık personelleri miniklerle bir araya geldi

112 Acil Sağlık personelleri miniklerle bir araya geldi

7 saat önce

Kızılay haftası dolayısıyla Sakarya Kaynarca ilçesinde 112 Acil Sağlık personelleri anaokulu öğrencilerini ziyaret ederek ilçede yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verdi.

112 Acil Sağlık personelleri miniklerle bir araya geldi, System.String[]

Kızılay haftası dolayısıyla Sakarya Kaynarca ilçesinde 112 Acil Sağlık personelleri anaokulu öğrencilerini ziyaret ederek ilçede yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verdi.


112 Acil Sağlık personelleri 29 Ekim - 4 Kasım'ın Kızılay Haftası olması dolayısıyla Kaynarca anaokulu öğrencileriyle bir araya gelerek ilçede yaptıkları faaliyetler hakkında bilgiler vererek ambulans donanımını görsel olarak tanıttılar. Anaokulu öğrencilerine sağlık yaşam konusunda bilgiler verildiğini belirten Kaynarca Anaokulu Müdürü Emre Demirer, " Öğrencilerimize Acil Sağlık Hizmetleri konusunda temel bilgiler ile donatılması, ambulans donanımının görsel olarak tanıtılması, 112 Acil hattının gereksiz aranmasının önlenmesi, trafikte ambulansın geçiş üstünlüğüne özen gösterilmesi, gelecek nesillerin sağlıklı yaşam konusunda daha bilinçli ve etkin olması amacıyla farkındalık eğitimi verildi" dedi. - SAKARYA

Kızılay Haftası, Kaynarca, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:49 Kaynak: İHA
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