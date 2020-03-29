Son Dakika › 3. Sayfa › 112 acil servis ekibine dehşeti yaşatan şahıslar adliyeye sevk edildi - Son Dakika
112 acil servis ekibine dehşeti yaşatan şahıslar adliyeye sevk edildi
6 saat önce
112 acil servis ekibine dehşeti yaşatan şahıslar adliyeye sevk edildi İstanbul'da korona virüs vakasına giden 112 acil servis ekibine dehşeti yaşatan şahıslar Polis Merkezinde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi İstanbul'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) şüphelisi...
112 acil servis ekibine dehşeti yaşatan şahıslar adliyeye sevk edildi
İSTANBUL - İstanbul'da korona virüs vakasına giden 112 acil servis ekibine dehşeti yaşatan şahıslar Polis Merkezinde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi
İstanbul'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) şüphelisi hastayı almayan giden ambulans, kimliği belirsiz şahısların saldırısına uğramıştı. 112 ekiplerine şüpheli hastanın kimliğini soran gözü dönmüş şahıslar, cevap alamayınca ambulansı yumruklayıp, aracı ile ambulansın önünü keserek camlarını kırarak dehşeti yaşatmıştı. Acil servis ekiplerine dehşeti yaşatan şahıslar yakalanarak Polis Merkezinde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 04:26 Kaynak: İHA
Son Dakika İBB, koronavirüs tedbirleri döneminde tıklım tıklım dolu olan otobüs için "Planlanmış bir hareket" dedi Koronavirüsü hiçe sayan bir grup, Büyükçekmece'de parti düzenledi Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüse yakalanan 20 civarında polisimiz var Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 büyükşehirde ticari taksilerin çalışma günlerine sınırlama getirildi