112 Acil Servis ekipleri hasta kadın için seferber oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 112 Acil Servis ekipleri hasta kadın için seferber oldu - Son Dakika

112 Acil Servis ekipleri hasta kadın için seferber oldu

6 saat önce

Siirt'in Eruh ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Dalkorur köyünde hasta kadın için 112 Acil Servis ekipleri seferber oldu.

112 Acil Servis ekipleri hasta kadın için seferber oldu, System.String[]

Siirt'in Eruh ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Dalkorur köyünde hasta kadın için 112 Acil Servis ekipleri seferber oldu.


Edinilen bilgiye göre, Eruh ilçesine bağlı Dalkorur köyünde karın ağrısı yaşayan ismi öğrenilemeyen kadının yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekiplerce hasta kadın Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT

Acil Servis, Eruh, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:29 Kaynak: İHA
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