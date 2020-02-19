112 Acil Servis ekipleri kara kışta hastalara

Erzurum'da kar ve tipi yüzünden mahalle yolu kapandığı için ilaç alamayınca fenalaşan tansiyon hastası ile yürüme engelli kadın, 112 Acil Servis ekiplerince paletli ambulansla alınıp, uzun süren uğraşlar sonucu hastaneye yetiştirildi.

İl merkezine 60 kilometre mesafedeki Soğukpınar Mahallesi'nde yaşayan tansiyon hastası 81 yaşındaki Halit Kaya ve ayı mahallede mide rahatsızlığı geçiren 66 yaşındaki yürüme engelli Famile Güneş'in yakınları, yetkilileri arayıp yaklaşık bir haftadır yollarının kapalı olduğunu belirterek yardım istedi.

İhbar sonrası 112 Acil Servis ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) görevlileri, il merkezinden snowtrack ambulansın yüklü olduğu tırla Soğukpınar'a doğru hareket etti.



Yaklaşık 45 kilometre yol kat ederek mahalleye yaklaşan görevliler, kar yağışı ve tipi nedeniyle daha fazla ilerleyemedi.

- Karla kaplı yolu 1,5 saatte açarak hastalara ulaştılar

Tırdan indirilen paletli ambulansa geçen görevliler, yer yer iki metreye ulaşan karla kaplı mahalle yolunu aşarak hastalara ulaşmaya çalıştı.

Tipi yüzünden yolculuk sırasında zor anlar yaşayan sağlık ekipleri, yaklaşık 1,5 saatlik karla mücadele sonrası hastalara ulaştı.

Hastalar, ilk müdahalenin ardından paletli ambulansla hazır bekletilen ambulansa kadar götürülerek Çat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Tedavi altına alınan hastaların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hasta yakınları, 112 Acil Servis ekiplerine yoğun çabalarından dolayı teşekkür etti.

Sağlık ekipleri zorlu kış şartlarında görev yapıyor

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede çetin kış şartlarının hakim olduğunu belirterek, sağlık sorunu yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için kar ve tipi demeden yoğun çalıştıklarını söyledi.

Sağlık personelinin kar, kış demeden hastalara ulaşmak için ter döktüğünü anlatan Bedir, "Yoğun kar yağışı ve tipide 112 Acil Servis, kar ambulansları ve UMKE olmak üzere ilgili birimlerimizin tümü aktif çalışıyor. Kırsalda kar ve tipi nedeniyle yolları kapanan mahallelerdeki hastalarımıza paletli ambulanslarla ulaşıp sağlık kuruluşlarına sevk ediyoruz." diye konuştu.

Vatandaşların sağlık sorunlarını çözmek için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Bedir, zorlu kış şartlarında öz verili çalışarak görevini sürdüren tüm sağlık personeline teşekkür etti.