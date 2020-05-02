112 Acil servis yelekli tarihi eser kaçakçısı korona virüslü çıktı - Son Dakika

Bursa'da sokağa çıkma yasağının birinci gününde 112 yeleklerini giyip kendilerine sağlıkçı süsü veren tarihi eser kaçakçıları jandarmadan kaçamadı. "Sağlık personeliyiz Covid 19 hastasını hastaneye götürüyoruz" diyerek jandarma noktasından geçmek isteyen şüpheliler gözaltına alındılar. Şüphelilerin geçmek istediği araçta yapılan aramada çok sayıda tarihi eser, yabancı, para, silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Zanlılardan birinde yapılan sağlık kontrolünde Covid 19 + çıkınca ambulansla hastaneye götürülüp karantina altına alındı.



Bursa jandarma ekipleri plakasını takip ettikleri tarihi eser kaçakçılarının aracını sokağa çıkma kısıtlamasının 1. gününde durdurdu. Aracın içerisinde 112 Acil Servis personel yelekleri giymiş şahısları gören ekipler nereye gittiklerini sordu. Hastaneye Covid 19 şüphelisi hasta taşıdıklarını belirten zanlılar güvenlik noktasından geçmek istedi.



Şahıslara izin vermeyen jandarma ekipleri tarihi eser kaçakçılarını yakaladı. Arabada yapılan aramalarda çok sayıda tarihi esere el konulurken kaçakçılardan birinin yapılan sağlık kontrolünde korona virüs pozitif olduğu ve karantinadan kaçtığı belirtildi.



İlginç olay; Mudanya ilçesinde meydana geldi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçe merkezinde 01 Mayıs 2020 tarihinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi alınması üzerine şahısların kullandıkları aracı plaka tanıma sistemi (PTS) ile takibe aldı. Kumyaka Mahallesi girişinde durdurulan araçta yapılan kontrol sırasında kontrol noktalarını geçmek için 112 acil servis yeleği giyip sağlık personeli olduklarını söyleyen şahıslar noktadan geçmek istedi.



Şahısları araçtan indirip gözaltına alan jandarma zanlıların üzerinde ve araçta yaptığı aramada; 1 adet sarı renkli haç figürü, 1 adet sarı renkli Hazreti İsa figürü, 1 adet papaz figürü, 1 adet kuş figürü, 5 adet 100 dolar, 8 adet 1 rublelik Rus parası, Bin Lübnan Lirası, 1 adet Suudi Arabistan riyali, 35 Rus rublesi, bir miktar ne olduğu tespit edilemeyen maden parçası, 1 adet seri numarası ve markası kazınmış 7.62 mm. tabanca, 5 adet 7.62 mm tabanca mermisi, 4 adet minyatür malzeme, 2 adet payp düzeneği, 3 adet hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen metal şiş, 0.5 gram civarında uyuşturucu madde ve 112 acil sağlık yelekleri ele geçirildi.



Kaçakçılardan biri korona virüslü çıktı



Gözaltındaki tarihi eser kaçakçısı zanlıların ateşlerini ölçen jandarma ekipleri zanlılardan birinin ateşinin yüksek çıkması üzerine sağlık durumlarını detaylı kontrol etti. Yapılan araştırmada şahıslardan birinin Covid-19 virüsü nedeni ile karantina da olması gerekirken kaçtığı anlaşıldı. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrılarak şahıslar Mudanya Devlet Hastanesine sevk edildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak veya temin etmek, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından gözaltına alınan İ. K., M. A. ve S.İ. savcılık talimatıyla adres tespitleri yapılarak serbest bırakıldı. Zanlıların hastanede karantinaya alındıkları öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA