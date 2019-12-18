112 Acil Servisine pes dedirten ihbar telefonları - Son Dakika
Son Dakika Güncel 112 Acil Servisine pes dedirten ihbar telefonları - Son Dakika

112 Acil Servisine pes dedirten ihbar telefonları

7 saat önce

Bitlis'teki 112 Acil Komuta Merkezi çalışanları, vatandaşların 'ineğim kayboldu', 'eşeğim öldü' gibi çağrılarıyla karşı karşıya kalıyor.

112 Acil Servisine pes dedirten ihbar telefonları, System.String[]

Bitlis'teki 112 Acil Komuta Merkezi çalışanları, vatandaşların 'ineğim kayboldu', 'eşeğim öldü' gibi çağrılarıyla karşı karşıya kalıyor.


Türkiye'nin en çok kar yağışı alan ili olan Bitlis'te 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi, 21 ambulans ve 5 paletli kar ambulansıyla kış hazırlıklarını tamamladı. Çetin kış şartlarının yaşandığı Bitlis'te, 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi 7 gün 24 saat esasıyla vatandaşlara hizmet veriyor. 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi Sorumlusu Dr. Elif Ergün, gün içinde aldıkları çağrının sadece yüzde 10'unun gerçek vaka olduğunu belirtti. Bu tür durumların hatları kesintiye uğrattığını ve gerçek vakaları almalarını zorlaştırdıklarını söyleyen Ergün, "Genelde günlük 110 civarında vakamız oluyor. Fakat 2 bin civarında çağrı alıyoruz. Aldığımız çağrıların yüzde 10'unun gerçek vaka olması reaksiyon sürelerimizi uzatıyor. Bununla ilgili gerekli çalışmaların yapılmasını istiyoruz. Çocuklardan çok fazla çağrı alıyoruz. Ebeveynlerin çocukların eline telefon vermemesini istiyoruz. Bazen kızlar arayıp erkeklerle görüşmek, erkekler de kızlarla görüşmek istiyor" dedi.


"Aşk acısı çekiyorum diye arayan çok oluyor"


Ergün, asılsız çağrılar içerisinde ilginç diyalogların yaşandığına da dikkat çekerek, şunları söyledi:


"Bunlara örnek vermek gerekirse, 'şu an burada birçok ölü var' diye arıyorlar. Biz de ekip hazırlıyoruz. Burada bir kriz durumu oluşuyor. Nereden arıyorsunuz diye sorduğumuzda, 'mezarlıktan arıyoruz' diyorlar. 'Eşeğim ya da ineğim kayboldu' diye arayan da çok oluyor. Canı sıkılan, sohbet etmek için arıyor ya da 'aşk acısı çekiyorum' diye arayan çok oluyor. Bu tür durumlarda hatları kesintiye uğrattığı için gerçek vakaları almamızı zorlaştırıyorlar. Belki arayanlardan birinin yakını bizi arayacak ve o vakayı almamızı zorlaştırıyorlar."


Bitlis UMKE Birim Sorumlusu Ömer Daşdemir ise Bitlis İl Ambulans Servisi Başhekimliği olarak sahada şu an toplam 21 ambulansları bulunduğunu söyleyerek, "Ekiplerimiz vakalara 7 gün 24 saat esasıyla hizmet sürdürmektedir. Aynı zamanda kışlık olarak 4 tane pajero kar paletli ambulansımız, 1 tane snowtrack kar paletli ambulansımız, 2 tanede UMKE aracımız bulunmaktadır. Coğrafi şartlarımız gereği kışın yağan yoğun kardan dolayı 4 tane kar paletli ambulansı, ilimizin kritik noktalarına koyduk" diye konuştu.


Ömer Daşdemir, Bitlisli vatandaşların 112 Acil Servis hattını gereksiz yere meşgul etmemeleri konusunda ricada bulunarak, "Köy yolları kapalı olduğu zaman il özel idaresi ekipleriyle görüşerek önden greyder, arkadan ambulansımız köye ulaşım sağlamaktadır. Önümüz kış olduğundan dolayı vaka yoğunluğumuz artmaktadır. Bizler de vakalarımıza daha hızlı bir sürede reaksiyon verebilmek adına Bitlisli halkımızdan 112 Acil Servis hattını gereksiz yere meşgul etmemelerini rica ediyoruz. Özellikle kışın sırf köy yollarını açtırabilmek için 112'den ambulans talebinde bulunan vatandaşlarımız oluyor. Ekiplerimiz almış olduğu vaka doğruymuşçasına olay yerine gittiği için, bazen gerçek vakalara ulaşmakta sıkıntı yaşıyoruz. Böyle bir durumda başka bir insanın hakkına girmiş oluyoruz. Gönüllülük esasına dayalı UMKE biriminde çalışan 48 gönüllümüz bulunmaktadır. 112'nin kırsalda ulaşamadığı vakalarda, UMKE ekiplerimiz hazırlanıp 7 gün 24 saat vakalarımızı beklemekteyiz" şeklinde konuştu. - BİTLİS

Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk salyangozu Fransız sofralarını süslüyor
Kuyumcular uyardı! Bakır karışımlı düşük ayarlı altın tuzağına dikkat Belediyeden gelen telefonla milyoner olduğunu öğrendi Türkiye'de 2019 yılında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu

Son Dakika Haberleri
16:45 BEYOĞLU'NDA 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ "KIZ KAÇIRMA" ÇATIŞMASINDA SANIĞA 31 YIL HAPİS - Son Dakika
16:45 "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonuna katılan askerler için kurban kesildi - Son Dakika
16:40 "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonuna katılan askerler için kurban kesildi - Son Dakika
16:40 Köprülü kavşağın yüzde 60'ı tamamlandı - Son Dakika
16:40 Şehir içme suyu hattı baştan sona yenilenecek - Son Dakika
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Son Dakika
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 16:47:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 112 Acil Servisine pes dedirten ihbar telefonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]