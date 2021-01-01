112 çalışanlarına bağlaması ve türküleriyle moral oldu - Son Dakika

112 çalışanlarına bağlaması ve türküleriyle moral oldu

01.01.2021 00:21
112 çalışanlarına bağlaması ve türküleriyle moral oldu, System.String[]

Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen'in sürpriziyle yoğun bir yılı geride bırakan Manisa 112 Acil Çağrı Merkezinde yeni yıla çalışarak giren personel, Saruhanlı Anadolu Lisesi Felsefe Öğretmeni Hüseyin Türker'in bağlama eşliğinde söylediği türkülerle moral buldu.

Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen'in sürpriziyle yoğun bir yılı geride bırakan Manisa 112 Acil Çağrı Merkezinde yeni yıla çalışarak giren personel, Saruhanlı Anadolu Lisesi Felsefe Öğretmeni Hüseyin Türker'in bağlama eşliğinde söylediği türkülerle moral buldu. Bir yandan bağlama çalınırken bir yandan da 112 çalışanları işlerini yapmaya devam etti.

Manisa'da 7 kurumdan 45 kişinin nöbetçi olduğu Manisa 112 Acil Çağrı Merkezindeki personel Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen'in sürpriziyle moral buldu. Vali Yardımcısı Özmen'in organizasyonuyla kuruma gelen Saruhanlı Anadolu Lisesi Felsefe Öğretmeni Hüseyin Türker bir yandan bağlama çalarken bir yandan da söylediği türkülerle yoğun bir tempoda çalışan personele moral oldu. Çalan bağlama eşliğinde türkülerle yeni yıla giren personel bir yandan da gelen çağrılara anında cevap vererek vatandaşlara yardımcı oldu.

Çok zor bir yılı geride bıraktıklarını kaydeden Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, "Biliyorsunuz çok kötü bir yılı geride bıraktık. Maalesef hatırlamak istemeyeceğimiz ölçüde karanlık bir2020 yılını geride bıraktık. Bu akşam 2021 yılına giriyoruz. Benim bildiğim ilk kez bir sokağa çıkma kısıtı var bu gece. Herkes evinde ailesiyle beraber yılbaşını geçiriyor. Buna rağmen bugün siz görevinizin başında olarak büyük bir fedakarlık yaparak oluşabilecek acil durumlar karşısında vazife aldınız hepinize çok teşekkür ediyoruz. Emniyet mensuplarımıza, jandarma, AFAD, itfaiye, Vefa Grubu, sağlık ve tüm 112 çalışanlarına teşekkür etmek için size küçük bir jest yapalım istedik. Sevgili Hüseyin hocam sizleri rahatsız etmeden çalışmalarınıza engel olmadan sizlere arzu ettiğiniz şarkıları seslendirecek. Çok güzel mutlu yeni bir yıl olsun inşallah bu sene. Hepinize kolaylıklar diliyorum" dedi.

112 çalışanları ise kendilerine yapılan jestin çok hoşlarına gittiğini ve oldukça yoğun geçen bir yılın ardından yeni yıla moralli girmenin kendilerini fazlasıyla mutlu ettiğini belirtti. Programda Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ali Dedeler de yer aldı. - MANİSA

112 çalışanlarına bağlaması ve türküleriyle moral oldu
112 çalışanlarına bağlaması ve türküleriyle moral oldu
112 çalışanlarına bağlaması ve türküleriyle moral oldu
112 çalışanlarına bağlaması ve türküleriyle moral oldu
112 çalışanlarına bağlaması ve türküleriyle moral oldu
112 çalışanlarına bağlaması ve türküleriyle moral oldu

Anadolu Lisesi, Saruhanlı, Manisa, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 112 çalışanlarına bağlaması ve türküleriyle moral oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yeni yılın ilk zammı elektrik ve doğalgaza geldi Kısıtlamayı ihlal eden gençten gazetecilere pişkin soru: Yakışıklı çıkıyor muyum ağabey? Yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Ebru Gündeş hayranı çıktı Meteoroloji'den yeni yılın ilk günü için sağanak yağış uyarısı DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Hasan Canpolat istifa etti Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti
Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yılbaşı özel yayınına dansöz çıkardı Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yılbaşı özel yayınına dansöz çıkardı         
23:33
Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu         
23:02
Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamasında yaşanan kaza sonucu gözünden yaralandı Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamasında yaşanan kaza sonucu gözünden yaralandı         
22:48
Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi         
22:00
Suriye'de yolcu otobüsüne yapılan saldırıyı kanlı terör örgütü DEAŞ üstlendi Suriye'de yolcu otobüsüne yapılan saldırıyı kanlı terör örgütü DEAŞ üstlendi         
21:15
Dünyayı tedirgin eden haber! İsrail'de aşı olan 428 kişi koronavirüse yakalandı Dünyayı tedirgin eden haber! İsrail'de aşı olan 428 kişi koronavirüse yakalandı         
19:53
Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak         
17:29
Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim         
16:00
Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı         
15:09
Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı         
14:16
Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok         
13:02
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak         
12:43
Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi         
12:23
3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu 3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu         
11:36
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı         
09:29
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2021 00:45:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 112 çalışanlarına bağlaması ve türküleriyle moral oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei