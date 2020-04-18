112'de görevli sağlık çalışanı evine gidemeyince yardımına zabıta koştu - Son Dakika

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112'de görevli sağlık çalışanı evine gidemeyince yardımına zabıta koştu
6 saat önce
112 acil servisinde görevli sağlıkçı genç kız nöbet çıkışı evine gitmek için araç bulamayınca belediye ekiplerini aradı.
112 acil servisinde görevli sağlıkçı genç kız nöbet çıkışı evine gitmek için araç bulamayınca belediye ekiplerini aradı. Pendik Belediyesi Zabıta ekipleri sağlık çalışanı genç kızı Pendik'ten Eyüp'teki evine götürdü.
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından nöbet yapan sağlık çalışanları da ulaşımda bazı sıkıntılar yaşadı. 112 acil servisinde çalışan paramedik Sipan Biçen, Pendik'te nöbet bitimi sonrası Eyüp'teki evine gitmek için ulaşım sıkıntısı yaşadı. Genç kız durumu hemen Pendik Belediyesi Zabıta ekiplerine bildirdi. Harekete geçen ekipler Sipan Biçen'i zabıta aracıyla Pendik'ten Eyüp'e götürdü. Genç kız ekiplere teşekkür ederek, "112 çalışanıyım. Pendik'te görev yapıyorum Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşadım Pendik Belediyesi'ni aradım. Beni Pendik'ten Eyüp'e götürdüler. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız"dedi.
(Halit Arslan/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 11:55 Kaynak: İHA
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