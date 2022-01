Eskişehir'de 112 Acil Servis Sağlık ekibi yaralı köpeği kurtarmak için çaba harcadı - Son Dakika

Eskişehir'de görevden dönen 112 Acil Servis Sağlık ekibi, bir aracın çarpması sonucu yaralanan köpeğin hayatta kalması için uzun süre uğraştı.

Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği'ne bağlı Seyitgazi-1 Acil Servis ekibi, gece saatlerinde görevden dönerken, Eskişehir-Seyitgazi kara yolu üzerinde araç çarpmasıyla yaralanan köpeği fark etti.

Araçta bulunan sağlık görevlileri Yasin Özkara, Ahmet Çeliker ve Yeliz Karav köpeğe ilk müdahalesini yaptıktan sonra sedyeyle ambulansa aldı. Köpeğin üzerini battaniye ile örten ekip, kısa sürede Odunpazarı Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürdü.

Veterinerlerin acil ameliyata aldığı köpeğin aracın çarpması sonucu yoğun iç kanama geçirdiği ve ayaklarında kırık olduğu tespit edildi. Sabaha kadar süren müdahaleye rağmen köpek hayatını kaybetti.

Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Kaza yerinden can dostumuzu ambulans ile hayvan barınağına taşıyan Seyitgazi-1 ekibimizden Yasin Özkara, Ahmet Çeliker ve Yeliz Karav can dostumuzun yaşaması için adeta seferber oldu. Lojistik ve Teknik Destek Birimimiz Alican Buluş ve Mustafa Karuç ile Başhekimimiz Dr. Veli Görkem Pala süratle hayvan barınağı ile irtibata geçerek can dostumuzun hayata tutunması için çalıştılar." ifadesine yer verildi.