Son Dakika Haberleri: 112 Ekibi Mahsur Hastayı Sedyeyle 2 Kilometre Taşıdı

112 Ekibi Mahsur Hastayı Sedyeyle 2 Kilometre Taşıdı

1 saat önce

AFYONKARAHİSAR (İHA) – Afyonkarahisar'da kardan yolu kapanan köye giden 112 ekibi, mahsur kalan hastayı 2 kilometre sedyeyle ambulansa taşıyarak hastaneye ulaştırdı.

112 Ekibi Mahsur Hastayı Sedyeyle 2 Kilometre Taşıdı, System.String[]
AFYONKARAHİSAR (İHA) – Afyonkarahisar'da kardan yolu kapanan köye giden 112 ekibi, mahsur kalan hastayı 2 kilometre sedyeyle ambulansa taşıyarak hastaneye ulaştırdı.

Afyonkahisar'ın Kızıldağ köy yolu 3 gündür aralıklarla yağan kar nedeniyle kapandı. Bugün köyden gelen bir çağrıyı değerlendiren 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, 85 yaşındaki böbrek yetmezliği bulunan ve safra kesesi ameliyatı olan Fatma Tosun isimli bir hastaya kapanan yol nedeniyle ambulansla ulaşamayınca sedyeyle taşıdı. Yaklaşık 2 kilometre kar üzerinde sedye ile taşınan hasta ambulansa ulaştırılarak buradan Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürüldü. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:44 Kaynak: İHA

Fatma Tosun, Afyon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Muhalefetin Enflasyon Eleştirisine Rakamlarla Yanıt Verdi: Sıkıysa Bunları da Yalanlasınlar Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 8 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Kadın Hastaların Mahrem Görüntülerini Çeken Doktor Serbest Bırakıldı Suriye'den Çekilme Kararı Alan ABD'den Yeni Açıklama: Trump'ın Kararı Kesin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 23:52:02. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 112 Ekibi Mahsur Hastayı Sedyeyle 2 Kilometre Taşıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]