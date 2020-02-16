112 ekibi şişen parmaktan yüzüğü sargı bezi kullanarak çıkardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 112 ekibi şişen parmaktan yüzüğü sargı bezi kullanarak çıkardı - Son Dakika

112 ekibi şişen parmaktan yüzüğü sargı bezi kullanarak çıkardı

6 saat önce

Kayseri'de bir ihbara giden 112 ekibi, 15 yaşındaki kızın şişen parmağındaki yüzüğü sargı bezi kullanarak çıkardı.

112 ekibi şişen parmaktan yüzüğü sargı bezi kullanarak çıkardı, System.String[]

Kayseri'de bir ihbara giden 112 ekibi, 15 yaşındaki kızın şişen parmağındaki yüzüğü sargı bezi kullanarak çıkardı.


Kayseri'nin Sarız ilçesine bağlı Büyüksöbeçimen köyünde 15 yaşındaki bir kız çocuğu parmağına taktığı yüzüğü tüm uğraşlara rağmen çıkaramadı. Parmağı şişen kız çocuğunun ailesi 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Adrese gelen 112 ekipleri, metal özelliğinden dolayı yüzüğü kesme makası ile kesmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Sağlık görevlileri, yüzüğü çıkarmak için farklı bir yol deneyerek sargı bezini ip şeklinde keserek 15 yaşındaki kız çocuğunun parmağına doladı. Görevliler, yüzüğü ipin üzerinde kaydırarak yaklaşık 10 dakikalık bir uğraş sonucunda yüzüğü çıkardı. - KAYSERİ

Kayseri, Sarız, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 09:29 Kaynak: İHA
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