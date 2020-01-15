112 Ekipleri 2019 yılında 55 bin 430 vakaya müdahale etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel 112 Ekipleri 2019 yılında 55 bin 430 vakaya müdahale etti - Son Dakika

112 Ekipleri 2019 yılında 55 bin 430 vakaya müdahale etti

6 saat önce

Adıyaman 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'ne 2019 yılında gelen 392 bin 518 ihbarın sadece 55 bin 430'u gerçek çıktı.

112 Ekipleri 2019 yılında 55 bin 430 vakaya müdahale etti, System.String[]

Adıyaman 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'ne 2019 yılında gelen 392 bin 518 ihbarın sadece 55 bin 430'u gerçek çıktı.


112 Acil Çağrı Merkezi, 2019 yılında asılsız ihbar telefonlarına maruz kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni 2019 yılında 392 bin 518 kişi arayarak ihbarda bulundu. Yapılan bu ihbarlardan sadece 55 bin 430'u gerçek çıkarken, 337 bin 88'i asılsız çıktı.


Asılsız ihbarlardan dolayı telefonların meşgul edilmesi ve iş gücü kaybı yaşanmasından dolayı hem vatandaşlar hem de sağlık çalışanları mağdur ediliyor. 112 sağlık ekipleri, 2019 yılı içerisinde 2 bin 727 trafik kazası, 112 iş kazası, 23 yangın, 613 yaralama, 169 intihar ve medikal vakalarla birlikte toplam 55 bin 430 olaya müdahale etti.


"Canım sıkılıyor benimle muhabbet edin"


Adıyaman 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'ne 2019 yılı içerisinde gelen 337 bin 88 asılsız çağrı içerisinde, "Su borusu patladı gelin değişin", "Kontörüm bitti, arkadaşa söyleyin beni arasın", "Evde canım sıkılıyor, sizinle muhabbet etmek istedim" gibi konuşmalar yer alıyor.


Asılsız çağrılar nedeniyle hem vatandaşların hem de sağlık çalışanlarının mağdur olduğunu vurgulayan 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimi Fatma Tuğba Utlu, "Adıyaman 112 olarak 2019 yılı içerisinde toplam çağrı sayımız 392 bin 518, asılsız çağrı sayımız ise 337 bin 88'dir. Adıyaman 112'de toplam 47 ambulansımız bulunmaktadır. Özellerle beraber 33 istasyonumuz vardır. Halkımızdan ricamız var, çok sayıda asılsız çağrılar geliyor. Bu çağrılar bizleri gereksiz yere meşgul ediyor ve gerçek vakalara ulaşmakta zorlanıyoruz arayanlar bu konuda biraz da olsa empati yaparlarsa seviniriz. Hem kendilerine hizmet verme adına hem de gerçekten ihtiyacı olan insanlara doğru ve zamanında müdahale edebilme adına asılsız çağrılarda bulunmamalarını rica ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:03 Kaynak: İHA
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