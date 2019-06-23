Son Dakika Haberleri: 112 ekipleri, hasta ve engelli vatandaşları sandığa taşıdı
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112 ekipleri, hasta ve engelli vatandaşları sandığa taşıdı

1 saat önce

112 ekipleri, hasta ve engelli vatandaşları sandığa taşıdıİSTANBUL - İstanbul'da seçimde oy kullanmak isteyen ancak hastalığı veya engeli nedeniyle evinden çıkamayan vatandaşların imdadına İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 112 ekipleri yetişti.

112 ekipleri, hasta ve engelli vatandaşları sandığa taşıdı
İSTANBUL - İstanbul'da seçimde oy kullanmak isteyen ancak hastalığı veya engeli nedeniyle evinden çıkamayan vatandaşların imdadına İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 112 ekipleri yetişti.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 112 ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimlerinde oy kullanmak isteyen ancak engeli veya hastalığı olan vatandaşları sandığa taşıdı. Bakırköy'de bulunan 71 yaşındaki ortopedik engelli Kamile Nuran Küliğ ortopedik engeli nedeniyle evinden çıkamadı. Bunun üzerine 112 ekipleri Küliğ'i 6. Kattaki evinden tekerlekli sandalyeyle aşağıya indirdi ve kapıda hazır bekleyen ambulans ile oy vereceği Bakırköy Anadolu Lisesi'ne götürdü.
Burada oyunu kullanan Küliğ "Çok mutluyum bizi devden çıkardığı için Sağlık Bakanlığına çok teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde oyumuzu kullandık. Herkes için hayırlı olsun" diye konuştu.
112 ekipleri, hasta ve engelli vatandaşları sandığa taşıdı
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:54 Kaynak: İHA
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