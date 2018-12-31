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112 Ekipleri Yılbaşında da Vatandaşın Yanında

1 saat önce

112 ekipleri yılbaşında da vatandaşın yanında İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Ahmet Ceylan: "Vatandaşlarımız gereksiz arama yapmasın"KAYSERİ - Kayseri'de 112 ekipleri yılbaşı gecesinde de zora düşen vatandaşların imdadına yetişmek için mesailerini sürdürüyor.

112 ekipleri yılbaşında da vatandaşın yanında
İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Ahmet Ceylan: "Vatandaşlarımız gereksiz arama yapmasın"

KAYSERİ - Kayseri'de 112 ekipleri yılbaşı gecesinde de zora düşen vatandaşların imdadına yetişmek için mesailerini sürdürüyor.
Kayseri'de yılbaşı gecesinde vatandaşlar yeni yıl coşkusu yaşarken, 112 ekipleri mesai başında. Komuta kontrol merkezinde vatandaşların ihbarlarını değerlendirerek en hızlı şekilde ambulans sevk eden ekipler, vatandaşların imdadına yetişmek için zamanla yarışıyor.
İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Ahmet Ceylan, 7 gün 24 saat esasına göre çalıştıklarını ve vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını söyleyerek, "Yılbaşı dolayısıyla arkadaşlarımız komuta kontrol merkezinde görevlerinin başındalar. Vatandaşlarımızın herhangi bir şekilde sağlık sorunu olduğunda yerinde ve zamanında müdahale edebilmek için teyakkuz halinde bulunmak durumundalar. Kendiler özveriyle burada görev yapıyorlar. Vatandaşlarımızın da yeni yıllarını kutlarken kendilerinden bir tek ricamız var. Gereksiz yere 112'yi arayarak meşgul etmemeleridir. Çünkü yapmış oldukları meşguliyetler kendilerine olumsuz olarak dönecek sonuçlara sebep olmaktadır. Yaklaşık olarak 4 bin civarında çağrı gelmektedir. Bu çağrıların yaklaşık 2 bin kadarı da gereksiz yere aramalardan oluşmaktadır. Vatandaşlarımızı gereksiz arama konusunda duyarlı olmaya ve gereksiz aramamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:48 Kaynak: İHA

Ahmet Ceylan, İl Sağlık Müdürlüğü, 3. Sayfa
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